लद्दाख हिंसा के पीड़ितों को बड़ी राहत, मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख का मुआवजा; LG ने अमित शाह का जताया आभार

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख प्रशासन ने पिछले साल 24 सितंबर को हुई हिंसा में जान गंवाने वाले चार लोगों के परिजनों को 15-15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने को मंजूरी दी है। यह फैसला त्रासदी से प्रभावित परिवारों को लगातार सहयोग प्रदान करने के प्रशासन के प्रयासों के तहत लिया गया है।

प्रशासन ने हिंसा में गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 3 लाख रुपये और मामूली चोटों से प्रभावित लोगों के लिए एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी स्वीकृत की है। लद्दाख प्रशासन के अनुसार, यह सहायता हिंसा में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा देने और उन्हें इस त्रासदी के बाद की परिस्थितियों से उबरने में मदद करने के उद्देश्य से दी जा रही है।

एलजी ने अमित शाह का जताया आभार लद्दाख के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने उनके संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण तथा पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता जताने के लिए उनकी सराहना की।