‘बर्ड्स ऑन आइस’ का पोस्टर जारी, बुसान फिल्म महोत्सव में होगा वर्ल्ड प्रीमियर; वैश्विक मंच पर दिखेगी लद्दाख की कहानी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने रविवार को लेह में लद्दाखी फीचर फिल्म बर्ड्स ऑन आइस का आधिकारिक पोस्टर जारी किया और फिल्म की पूरी टीम को अगले महीने दक्षिण कोरिया में होने वाले बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए शुभकामनाएं दीं।

साहिल एच शाह द्वारा निर्देशित और निर्मित यह फिल्म 31 वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ए विंडो ऑन एशियन सिनेमा खंड के लिए चुनी गई है। फिल्म का अक्टूबर में दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में विश्व प्रीमियर होगा।

मुख्य सचिव ने फिल्म की टीम को बधाई देते हुए कहा कि लद्दाख की पृष्ठभूमि और वहां की आइस हॉकी संस्कृति से जुड़ी कहानी को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने फिल्म के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश की खेल भावना, स्थानीय प्रतिभाओं और अनूठे शीतकालीन परिदृश्य को दुनिया के सामने रखने के प्रयासों की सराहना की।

बर्ड्स ऑन आइस लद्दाख में आइस हॉकी की दुनिया को एक कमिंग-ऑफ-एज कहानी के जरिए प्रस्तुत करती है। फिल्म में भारतीय राष्ट्रीय आइस हॉकी खिलाड़ी पद्मा छोरोल अभिनय की शुरुआत कर रही हैं। वह फिल्म में पामी नाम की आइस हॉकी कोच और राष्ट्रीय टीम की खिलाड़ी की भूमिका निभा रही हैं।