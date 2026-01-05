Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सेना का एक जवान शहीद, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत; चिनार कोर ने दी श्रद्धांजलि

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:50 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में सेना के जवान नायक परगट सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 19 राष्ट्रीय राइफल्स कैंप में तैनात थे और पंजाब क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दिल का दौरा पड़ने से सेना का जवान शहीद (Photo- @ChinarcorpsIA/X)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, यहां कार्डियक अरेस्ट से सेना के जवान की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि सेना के चिनार कोर के एक जवान की रविवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 

    कौन थे नायक परगट सिंह?

    उन्होंने बताया कि नायक परगट सिंह की मौत अनंतनाग जिले के लारकीपोरा में 19 राष्ट्रीय राइफल्स कैंप में हुई। शहीद हुए जवान परगट सिंह पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे और 2015 में सेना में शामिल हुए थे। श्रीनगर स्थित सेना के चिनार कोर ने जवान की मौत पर शोक व्यक्त किया।

    भारतीय सेना ने दी श्रद्धांजलि

    चिनार कोर ने X पर एक पोस्ट में कहा, "चिनार कोर अनंतनाग जिले में हमारे बहादुर जवान, नायक परगत सिंह के असमय निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है। चिनार वॉरियर्स शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके साथ खड़े हैं।"