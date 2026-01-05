जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सेना का एक जवान शहीद, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत; चिनार कोर ने दी श्रद्धांजलि
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, यहां कार्डियक अरेस्ट से सेना के जवान की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि सेना के चिनार कोर के एक जवान की रविवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
कौन थे नायक परगट सिंह?
उन्होंने बताया कि नायक परगट सिंह की मौत अनंतनाग जिले के लारकीपोरा में 19 राष्ट्रीय राइफल्स कैंप में हुई। शहीद हुए जवान परगट सिंह पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे और 2015 में सेना में शामिल हुए थे। श्रीनगर स्थित सेना के चिनार कोर ने जवान की मौत पर शोक व्यक्त किया।
Chinar Corps deeply grieves the untimely demise of our Braveheart, Naik Pargat Singh, in Anantnag district.— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) January 4, 2026
Chinar Warriors express deepest condolence and stand in solidarity with the bereaved family.#Kashmir#IndianArmy@adgpi@NorthernComd_IA pic.twitter.com/crHpqJyjTd
भारतीय सेना ने दी श्रद्धांजलि
चिनार कोर ने X पर एक पोस्ट में कहा, "चिनार कोर अनंतनाग जिले में हमारे बहादुर जवान, नायक परगत सिंह के असमय निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है। चिनार वॉरियर्स शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके साथ खड़े हैं।"
