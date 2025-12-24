Language
    उत्तरी कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, बारामूला में आतंकी ठिकाना ध्वस्त; भारी मात्रा में हथियार-ग्रेनेड बरामद

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:22 PM (IST)

    बारामूला जिले के शालीबुथ करीरी इलाके में सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान के दौरान आतंकी ठिकाने से चार चीनी ग्रेनेड, 19 यूबीजीएल ग्रेनेड और एसाल्ट राइफल के ...और पढ़ें

    बारामूला में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन, आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार बरामद।

    जागरण संवाददाता, बारामूला। उत्तरी कश्मीर में जिला बारामूला के अंतर्गत शालीबुथ करीरी इलाके में सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान के दौरान आतंकी ठिकाने से चार चीनी ग्रेनेड, 19 यूबीजीएल ग्रेनेड और एसाल्ट राइफल के 46 कारतूस बरामद किया है। कुलगाम के काडीपोरा इलाके में आतंकियों को देखे जाने की सूचना पर सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है।

