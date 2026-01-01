डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस को नए साल की पहली शाम को गांदरबल में बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार देर शाम चलाए गए अभियान में लाखों की नकदी, हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं। इसके साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

गांदरबल पुलिस स्टेशन ने विशेष अभियान समूह (एसओजी) के समन्वय से गुंडरहमन पुल के पास यह बरामदगी की है। खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम ने नाका चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोका। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से नकदी समेत हथियार बरामद हुए।