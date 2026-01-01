Language
    J&K News: नए साल पर गांदरबल में सर्च ऑपरेशन, लाखों की नकदी और चीनी निर्मित हथियार बरामद; एक महिला समेत दो गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:06 PM (IST)

    नए साल पर गांदरबल में सर्च ऑपरेशन। फोटो जागरण


    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस को नए साल की पहली शाम को गांदरबल में बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार देर शाम चलाए गए अभियान में लाखों की नकदी, हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं। इसके साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    गांदरबल पुलिस स्टेशन ने विशेष अभियान समूह (एसओजी) के समन्वय से गुंडरहमन पुल के पास यह बरामदगी की है। खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम ने नाका चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोका। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से नकदी समेत हथियार बरामद हुए।

    चीनी निर्मित पिस्तौल, मैगजीन, चार पिस्तौल राउंड, दो हैंड ग्रेनेड और साढ़े आठ लाख रुपये की नकदी बरामद हुई है। आरोपियों की पहचान गुलाम नबी मीर पुत्र मोहम्मद सुभान मीर निवासी हाजिन जिला बांदीपोरा और शबनम नजीर, पुत्री नजीर अहमद गनी, निवासी शालाबुघ, जिला गांदरबल के रूप में हुई है।