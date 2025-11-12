Language
    लाल किला बम धमाके में जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मेवात से मौलवी को हिरासत में लिया

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:27 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले में हुए बम धमाके से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मेवात से एक मौलवी को हिरासत में लिया है, जो युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में शामिल था। पुलिस मॉड्यूल के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। 

    सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को फरीदाबाद के एक विश्वविद्यालय से संचालित 'वाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में हरियाणा के मेवात से एक मौलवी को हिरासत में लिया। मौलवी इश्तियाक, जिसे श्रीनगर लाया गया है, फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर में एक किराए के मकान में रह रहा था। 

    अधिकारियों ने बताया कि उसके घर से पुलिस ने 2,500 किलोग्राम से अधिक अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद किया था। वह इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाने वाला नौवां व्यक्ति होगा। 

    पुलिस ने 10 नवंबर को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अपने समकक्षों के साथ मिलकर प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार गजवत-उल-हिंद के 'वाइट कॉलर' आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए अंतरराज्यीय छापेमारी की थी। 

    विस्फोटक सामग्री डॉ. मुज़म्मिल गनई उर्फ मुसैब और डॉ. उमर नबी ने अपने किराए के घर में रखी गई थी। डॉ. नबी ही वह व्यक्ति था जो विस्फोटकों से लदी कार चला रहा था, जिसमें सोमवार शाम लाल किले के बाहर विस्फोट हुआ था और 12 निर्दोष लोग मारे गए थे। 

    पुलिस ने बताया कि मौलवी इश्तियाक इस आतंकी मॉड्यूल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और वह फरीदाबाद में रहकर इस नेटवर्क को संचालित कर रहा था। 

    पुलिस ने उसके घर से बरामद विस्फोटक सामग्री को जब्त कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि इस आतंकी मॉड्यूल के तार दिल्ली और अन्य शहरों से भी जुड़े हुए हैं और पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।