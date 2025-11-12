लाल किला बम धमाके में जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मेवात से मौलवी को हिरासत में लिया

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को फरीदाबाद के एक विश्वविद्यालय से संचालित 'वाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में हरियाणा के मेवात से एक मौलवी को हिरासत में लिया। मौलवी इश्तियाक, जिसे श्रीनगर लाया गया है, फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर में एक किराए के मकान में रह रहा था।

अधिकारियों ने बताया कि उसके घर से पुलिस ने 2,500 किलोग्राम से अधिक अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद किया था। वह इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाने वाला नौवां व्यक्ति होगा। पुलिस ने 10 नवंबर को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अपने समकक्षों के साथ मिलकर प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार गजवत-उल-हिंद के 'वाइट कॉलर' आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए अंतरराज्यीय छापेमारी की थी। विस्फोटक सामग्री डॉ. मुज़म्मिल गनई उर्फ मुसैब और डॉ. उमर नबी ने अपने किराए के घर में रखी गई थी। डॉ. नबी ही वह व्यक्ति था जो विस्फोटकों से लदी कार चला रहा था, जिसमें सोमवार शाम लाल किले के बाहर विस्फोट हुआ था और 12 निर्दोष लोग मारे गए थे।