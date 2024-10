जम्मू-कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला का नाम तय, सर्वसम्मति से चुने गए विधायक दल के नेता

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज श्रीनगर में दोपहर साढ़े बारह बजे अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी। इसके बाद नेकां और कांग्रेस के नेताओं के बीच बैठक हुई। हालांकि, यह पहले ही तय था कि नेकां उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का केंद्र शासित प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनना और पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला इसका एलान भी कर चुके हैं। केवल गठबंधन की ओर से इसका औपचारिक एलान बाकी है। नई सरकार संभवत: शनिवार या सोमवार को शपथ ले सकती है।

VIDEO | "We have elected Omar (Abdullah) as the Leader, it was a proud and emotional moment for all of us. We are happy about it, it was a unanimous decision. In the next one or two days, he will stake claim to form govt. Four Independents have also joined us," says National… pic.twitter.com/8UHBMwMwRJ