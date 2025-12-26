Language
    न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते पर नेकां की चेतावनी, कहा- 'इससे कश्मीरी सेब उद्योग को हो सकता है गंभीर नुकसान'

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते पर चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि इस समझौते से कश्मीरी सेब उद्योग को गंभीर नुकसान हो सकता है ...और पढ़ें

    नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सत्तारूढ़ नेशनल कांन्फ्रेंस ने केंद्र से न्यूजीलैंड के साथ नए व्यापार समझौते के तहत सेब आयात करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की और चेतावनी दी कि इस कदम से कश्मीरी सेब उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

    एक बयान में, पार्टी के राज्य प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि अतीत में विदेशी सेबों के आयात ने स्थानीय उत्पादकों और व्यापारियों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

    उन्होंने मांग की कि नए समझौते के तहत आयातित सेबों को कोई कर छूट न दी जाए और कश्मीरी सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए उचित कर लगाया जाए।

    डार ने कहा, कश्मीरी सेब न केवल स्वाद में श्रेष्ठ हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक लाभकारी हैं। कोई भी विदेशी सेब कश्मीरी सेबों की गुणवत्ता का मुकाबला नहीं कर सकता।

    डार ने इस बात पर जोर दिया कि घाटी की आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेब उद्योग पर निर्भर है, जिसे इस साल खराब मौसम, सड़क बंद होने और बाढ़ के कारण लगभग 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

    उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह ऐसा कोई भी निर्णय न ले जिससे जम्मू और कश्मीर की पहले से ही नाजुक सेब अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचे।