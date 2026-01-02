J&K: लाल किला कार विस्फोट मामले में जांच तेज, शोपियां में 3 जगहों पर छापेमारी; आरोपी यासिर डार की निशानदेही पर तलाशी अभियान
दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट मामले में NIA ने अपनी जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने आरोपी यासिर डार की निशानदेही पर शोपियां के पदपावन में तीन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अपनी जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आत्मघाती आतंकी हमले के एक आरोपी यासिर डार की निशानदेही पर शुक्रवार को शोपियां के पदपावन में तीन जगहों पर तलाशी ली।
आतंकियों के पनाहगारों पर एक्शन
हालांकि, इस तलाशी अभियान के दौरान क्या बरामद हुआ या फिर किसी को गिरफ्तार किया गया? इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। सुरक्षा एजेंसियां इस हमले में शामिल आतंकियों और उनके पनाहगारों पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं।
तीन आरोपियों को 3-3 साल की कैद
वहीं, गुरुवार को NIA की विशेष अदालत ने आतंकियों की मदद करने के तीन स्थानीय लोगों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने बताया कि अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आतंकियों के पनाहगारों में मेहराजुद्दीन मीर, फिरदौस अहमद भट और इरशाद अहमद मलिक शामिल हैं।
सुरक्षाबलों ने 2022 में किया था गिरफ्तार
इन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ पुलवामा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307, आर्म्स एक्ट की धारा 7 और 27, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 16, 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत मामले दर्ज थे।
