जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिल्‍ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अपनी जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आत्मघाती आतंकी हमले के एक आरोपी यासिर डार की निशानदेही पर शुक्रवार को शोपियां के पदपावन में तीन जगहों पर तलाशी ली।

आतंकियों के पनाहगारों पर एक्शन हालांकि, इस तलाशी अभियान के दौरान क्या बरामद हुआ या फिर किसी को गिरफ्तार किया गया? इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। सुरक्षा एजेंसियां इस हमले में शामिल आतंकियों और उनके पनाहगारों पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

तीन आरोपियों को 3-3 साल की कैद वहीं, गुरुवार को NIA की विशेष अदालत ने आतंकियों की मदद करने के तीन स्थानीय लोगों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने बताया कि अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आतंकियों के पनाहगारों में मेहराजुद्दीन मीर, फिरदौस अहमद भट और इरशाद अहमद मलिक शामिल हैं।