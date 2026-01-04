Language
    सोनमर्ग में मुंबई के टूरिस्ट की तबीयत बिगड़ने से मौत, बर्फबारी का लुत्फ उठाने आया था कश्मीर

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:43 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में मुंबई के एक पर्यटक मोहम्मद रईस सिद्दीकी (57) की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि सोनमर्ग में घूमने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मुंबई के टूरिस्ट की तबीयत बिगड़ने से मौत (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठाने आए मुंबई के एक टूरिस्ट की मौत हो गई है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि सोनमर्ग में घूमने के दौरान टूरिस्ट की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे मौके पर मौजूद लोगों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान मोहम्मद रईस सिद्दीकी (57) के रूप में हुई है, जो मोहम्मद शरीफ के बेटे और मुंबई के रहने वाले थे।

    भीषण सड़क हादसा, चार टूरिस्ट घायल

    वहीं, आज पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में एक भीषण सड़क हादसा भी हुआ। इस हादसे में केरल के चार टूरिस्ट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा रविवार सुबह बारसू इलाके में हुआ। घायल टूरिस्ट एक पैसेंजर गाड़ी से घूमने जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी।

    सभी घायलों की हालत स्थिर

    गनीमत रही कि इस सड़क हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अधिकारियों के मुताबिक, सभी घायलों को पहले SDH पंपोर ले जाया गया और वहां से उन्हें इलाज के लिए SMHS अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया गया। सभी की हालत अभी स्थिर है।