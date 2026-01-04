सोनमर्ग में मुंबई के टूरिस्ट की तबीयत बिगड़ने से मौत, बर्फबारी का लुत्फ उठाने आया था कश्मीर

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठाने आए मुंबई के एक टूरिस्ट की मौत हो गई है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि सोनमर्ग में घूमने के दौरान टूरिस्ट की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे मौके पर मौजूद लोगों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान मोहम्मद रईस सिद्दीकी (57) के रूप में हुई है, जो मोहम्मद शरीफ के बेटे और मुंबई के रहने वाले थे।

भीषण सड़क हादसा, चार टूरिस्ट घायल

वहीं, आज पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में एक भीषण सड़क हादसा भी हुआ। इस हादसे में केरल के चार टूरिस्ट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा रविवार सुबह बारसू इलाके में हुआ। घायल टूरिस्ट एक पैसेंजर गाड़ी से घूमने जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी।