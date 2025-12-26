Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीरवाइज उमर फारूक ने X प्रोफाइल से हटाया 'हुर्रियत अध्यक्ष' का पदनाम, क्या बदलेगा कश्मीर का राजनीतिक माहौल?

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:52 AM (IST)

    श्रीनगर से खबर है कि कश्मीर घाटी के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने अपने एक्स प्रोफाइल से 'अध्यक्ष सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलन' का पदनाम हटा दिया ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    कश्मीर घाटी के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने अपने एक्स प्रोफाइल से 'अध्यक्ष सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलन' का पदनाम हटा दिया (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर घाटी के प्रमुख धर्मगुरु और उदारवादी अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने गुरुवार शाम अपने सत्यापित X प्रोफाइल से 'अध्यक्ष सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलन' का पदनाम हटा दिया।

    मीरवाइज के X हैंडल पर संपादित बायो में केवल उनका नाम और बुनियादी स्थान की जानकारी है। उनके दो लाख से अधिक अनुयायी हैं।

    मीरवाइज, जिनके संगठन अवामी एक्शन कमेटी पर केंद्र सरकार ने कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है, से तत्काल टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।

    1993 में गठित सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलन (APHC) जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी समूहों का एक समूह था, जिसका व्यापक प्रभाव था और जो बड़े पैमाने पर बंद और राजनीतिक लामबंदी का समन्वय करने में सक्षम था।

    हालांकि, आंतरिक कलह और बाद में केंद्र सरकार द्वारा अलगाववादी समूहों के प्रति अपना रुख काफी सख्त करने जैसी कई वजहों से पिछले एक दशक में संगठन का दबदबा कम हो गया।

     2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद, केंद्र ने एपीएचसी के अधिकांश घटक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया, और तब से कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है/कठोर कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है या उन्होंने सार्वजनिक गतिविधियों से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ।