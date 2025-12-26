मीरवाइज उमर फारूक ने X प्रोफाइल से हटाया 'हुर्रियत अध्यक्ष' का पदनाम, क्या बदलेगा कश्मीर का राजनीतिक माहौल?

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर घाटी के प्रमुख धर्मगुरु और उदारवादी अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने गुरुवार शाम अपने सत्यापित X प्रोफाइल से 'अध्यक्ष सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलन' का पदनाम हटा दिया।

मीरवाइज के X हैंडल पर संपादित बायो में केवल उनका नाम और बुनियादी स्थान की जानकारी है। उनके दो लाख से अधिक अनुयायी हैं।

मीरवाइज, जिनके संगठन अवामी एक्शन कमेटी पर केंद्र सरकार ने कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है, से तत्काल टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।

1993 में गठित सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलन (APHC) जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी समूहों का एक समूह था, जिसका व्यापक प्रभाव था और जो बड़े पैमाने पर बंद और राजनीतिक लामबंदी का समन्वय करने में सक्षम था।

हालांकि, आंतरिक कलह और बाद में केंद्र सरकार द्वारा अलगाववादी समूहों के प्रति अपना रुख काफी सख्त करने जैसी कई वजहों से पिछले एक दशक में संगठन का दबदबा कम हो गया।

2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद, केंद्र ने एपीएचसी के अधिकांश घटक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया, और तब से कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है/कठोर कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है या उन्होंने सार्वजनिक गतिविधियों से पूरी तरह से किनारा कर लिया है।