कश्मीर में अलगाववादी सियासत की दुकान का गिरा शटर, बस ताला लगना बाकी; मीरवाइज ने हुर्रियत चेयरमैन पद छोड़ा

नवीन नवाज, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य में लगातार हो रहे सुधार के बीच अलगाववादी सियासत की दुकान पर सिर्फ ताला ही लगना शेष रह गया है। ऑल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस के उदारवादी गुट के चेयरमैन पद से मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने भी शुक्रवार को किनारा कर लिया। उन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल से हुर्रयित चेयरमैन शब्द को हटा दिया है।

हालांकि उन्होंने इस पर सफाई देते हुए अंग्रेजी में कहा हाब्सन्स चायस, बढ़ते सरकारी दबाव के बीच उनके पास इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन वह धीरे धीरे अलगाववादी राजनीति से खुद को अलग करते जाएंगे,इसका संकेत 2023में ही मिलने लगा था। इस बीच, वह अपनी तथाकथित नजरबंदी के कारण नमाज ए जुम्मा के लिए जामिया मस्जिद नहीं पहुंच पाए। अलबत्ता, प्रशासन ने उनकी नजरबंदी को लेकर काेई भी बयान जारी नहीं किया है। पुलिस व जिला प्रशासन ने उनकी नजरबंदी के बारे में चुप्पी साध रखी है।

एक्स हैंडल पर अपने प्रोफाइल से हुर्रियत चेयरमैन हटाने के बाद कट्टरपंथियों के निशाने पर आए मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के समर्थन मेंपीडीपी के विधाायक वहीद उर रहमान परा खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने मीरवाइज मौलवी उमर फारुक के फैसले का समर्थन करते हुए इसे हजरत मोहम्मद साहब द्वारा कुरैश कबीले के साथ की गई संधि हुदैबिया के साथ जोड़ा है।

मीरवाइज मौलवी उमर फारूक एकीकृत हुर्रियत कान्फ्रेंस के पहले चेयरमैन रहे हैं और उसके बाद वर्ष 2003 में हुर्रियत का विभाजन होने के बाद से वह लगातार उदारवादी गुट जिसे मीरवाइज गुट भी कहा जाता है, के चेयरमैन थे। वह हुर्रयित कान्फ्रेंस की कार्यकारी परिषद क भी अध्यक्ष थे और उनके द्वारा लिया गया निर्णय ही उदारवादी अलगाववादी खेमे के लिए अंतिम माना जाता था। हुर्रियत के कट्टरपंथी गुट का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी करते थे औ उनके निधन के बाद से मसर्रत आलम उक्त गुट का चेयरमैन है। वह मौजूदा समय में तिहाड़ जेल में बंद है।

मीरवाइज मौलवी उमर फारूक विगत चार वर्ष से खुद को यथासंभव अलगाववादी राजनीति से अलग रखने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। वह कश्मीर मुद्दे पर अगर कभी कोई बयान देते तो अलगाववादी एजेंडे से बचने का प्रयास करते थे।

उन्होंने जामिया मस्जिद में नमाज ए जुम्मा से पूर्व अपने खुतबे में भी कश्मीर की आजादी और जिहाद के नारों पर बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य पर वह अपने खुतबोे में चर्चा करने से बचते थे और सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक मुद्दों पर बात करते और इन्हीं के आधार पर केंद्र और प्रदेश सरकार की आलोचना करते नजर आते हैं।

उन्होंने अपने एक्स हैंडल से हुर्रयित चेयरमैन का शब्द हटाने पर सफाई देते हुए लिखा कि बीते कुछ समय से प्रशासन मुझ पर हुर्रियत चेयरमैन के तौर पर मेरे एक्स (पहले ट्विटरr) हैंडल में बदलाव करने के लिए दबाव डाल रहे थे, क्योंकि हुर्रियत कान्फ्रेंस के सभी घटकों, जिनमें अवामी एक्शन कमेटी भी शामिल है, जिसके मैं अध्यक्ष हूं, को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया गया है। हुर्रियत भी एक प्रतिबंधित संगठन बन गया है।

अगर मैं उनकी बात न मानता तो वह मेरा हैंडल हटा देंगे। ऐसे समय में जब सार्वजनिक स्थान, अभिव्यक्ति और बातचीत के अवसर सीमित हैं,इनके रास्ते बंद हैं, यही मंच मेरे पास अपने लोगों तक पहुंचने और उनके साथ और बाहरी दुनिया के साथ हमारे मुद्दों पर अपने विचार साझा करने के उपलब्ध सीमित तरीकों में एक है।। ऐसे हालात में, यह मेरे लिए एक हाब्सन चायस थी जो मुझे करनी थी

कश्मीर मामलों के जानकार सैयद अमजद शाह ने कहा कि मुझे इससे काेई ज्यादा हैरानी नहीं हुई है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के नेतृत्व वाली हुर्रियत कान्फ्रेंस में जो थे, वह या तो जेल में हैं या फिर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से अलगाववादी राजनीति से किनारा कर, मुख्यधारा की राजनीति में या फिर अपनी सामान्य जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की राजनीति को अगर देखा जाए तो वह हमेशा अपने लिए बीच का रास्तों लेकर चलने का प्रयास करते नजर आए हैं। वह कश्मीर की अलगाववादी राजनीति के ऐसे विक्टिम हैं,जो चाहकर भी कश्मीर के गुनाहगारों का खुलकर नाम नहीं ले सकता। उन्होंने हुर्रियत चेयरमैन का शब्द हटाकर, एक तरह से हुर्रियत की दुकान का शटर गिराया है,लेकिन ताला नहीं लगा है। वह भी हुर्रियत से अलग होने का रास्ता कहें या मौका तलाश रहे थे।

रही बात कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को राजनीति के लिए हुर्रियत का मंच नहीं चाहिए, हुर्रियत कान्फ्रेंस या कश्मीर के अलगाववादी खेमें व उसके समर्थकों को मीरवाइज चाहिए,तभी तो 1993 में उन्होंने मीरवाइज उमर फारूक को हुर्रयित का चेयरमैन बनाया था और उसके बाद अलगाववादी राजनीति उनकी मजबूरी बन गई।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा इकाई के प्रधान और विधायक वहीद उर रहमान परा ने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह एक सही कदम है। उन्होंने हुुदैबिया की संधि का उल्लेख करते हुए कहा पैगंबर हजरत मोहम्मद ने सिर्फ शांति के लिए, कलिमा का बुनियादी शब्द मुहम्मद-उर-रसूलुल्लाह का उल्लेख न करने पर सहमति दी थी।

इतिहस इसे समझौते के तौर पर नहीं बल्कि समझदारी, दूर दृष्टि और नैतिक साहस व इस्लाम की जीत के तौर पर याद रखता है।अगर मीरवाइज़ कश्मीर ने शांति प्रक्रिया को गति देने व उसे मजबूत बनाने के लिए एपीएचसी का टैग हटाया है तो इसे उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। टकराव अैर हिंसा के बजाय शांति का चुनाव किसी नेतृत्व की कमजोरी नहीं ताकत है।