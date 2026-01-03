'मुझे घर में नजरबंद किया गया है', नमाज-ए-जुमा अदा नहीं कर पाने पर भड़के मीरवाइज उमर फारूक, सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के प्रमुख मजहबी नेता मीरवाइज उमर फारूक, शुक्रवार को कथित नजरबंदी के कारण जामिया मस्जिद में नमाज-ए-जुमा अदा नहीं कर पाए। इसे लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। हालांकि, मीरवाइज को घर में नजरबंद किए जाने या उन पर लगाई गई पाबंदियों पर जिला प्रशासन श्रीनगर ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। किसी से समझौता नहीं किया: मीरवाइज मीरवाइज ने दावा किया कि प्रशासन ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया है। उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि वह जम्मू-कश्मीर की जनता के प्रति जवाबदेय हैं। उन्होंने कश्मीर समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हमेशा बातचीत का ही समर्थन किया और कभी भी किसी से समझौता नहीं किया।

मीरवाइज ने कहा, ''जब मेरे पिता की हत्या हुई थी तो मैं एक नाबालिग था और बहुत छोटी आयु में धार्मिक और सामाजिक ज़िम्मेदारियां संभालनी पड़ी।'' पहलगाम हमले का किया जिक्र मीरवाइज ने वर्ष 2025 के पहलगाम हमले, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और देश के कुछ हिस्सों में कश्मीरियों पर हुए हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने कश्मीर और नई दिल्ली में भरोसे की कमी को दूर करने के बजाय और बढ़ा दिया।