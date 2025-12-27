जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले से नाराज महबूबा ने पूछा सवाल, 'क्या हमें आम लोगों के मुद्दे उठाने का हक है या नहीं?'

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। देश के दूसरे राज्यों की जेलों में बंद कश्मीरियों को जम्मू-कश्मीर की जेलों में वापस लाने की मांग को लेकर महबूबा मुफ्ती द्वारा दायर पीआइएल को हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने पर वह खासा नाराज नजर आ रही हैं।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि घाटी के बाहर की जेलों में बंद कश्मीरियों के परिवारों को “इंसाफ़ चाहिए”। उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर की जेलों में कश्मीरी कैदियों को वापस लाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी।

कश्मीर में पार्टी हेडक्वार्टर में पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा ने कहा, “न्यायपालिका हमारा आखिरी सहारा थी, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहते हुए हमारी पीआइएल खारिज कर दी कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हमें आम लोगों के मुद्दे उठाने का हक है या नहीं?”

... लेकिन कोई जवाब नहीं मिला महबूबा ने कहा कि उन्होंने फरवरी में चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कश्मीर के बाहर बंदियों और अंडरट्रायल कैदियों की संख्या के बारे में डिटेल्स मांगी थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में अंडरट्रायल कैदियों को कश्मीर की जेलों में ट्रांसफर करने की अपील करते हुए उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी को लेटर भेजे, लेकिन वहां भी अपील का कोई नतीजा नहीं निकला।

उन्होंने कहा, “पीआइएल ठुकराने के लिए उनकी पॉलिटिकल प्रोफ़ाइल को आधार बनाना दुर्भाग्यपूर्ण था।” “संविधान का आर्टिकल 21 हमें एक संवैधानिक अधिकार देता है कि हम इन मुद्दों पर सोच-विचार कर सकें और कोर्ट भी जा सकें।” पीडीपी जेलों में बंद कश्मीरियों के लिए लड़ाई जारी रखेगी पीडीपी प्रधान ने कहा कि उनकी पार्टी “जम्मू-कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद कश्मीरियों के अधिकारों के लिए लड़ने” के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जेल में बंद इन लोगों के परिवारों को हो रही परेशानी को देखते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनकी अपील है कि वे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधित्व का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर के अंडरट्रायल और दोषियों के बारे में जानकारी सदन में रखने के लिए कहें।

कश्मीरी कैदियों का हाल जाने के लिए टीम बनाएं मुख्यमंत्री महबूबा ने कहा, “मैंने मुख्यमंत्री उमर से अपील की थी कि वे एक टीम बनाएं, अगर पीडीपी नेताओं की नहीं तो अपने सदस्यों की, जो जम्मू-कश्मीर के बाहर की जेलों का दौरा करें और कश्मीरी कैदियों की हालत का खुद जायजा ले। सांसद आगा रुहुल्ला को पार्लियामेंट में आए एक साल से ज़्यादा हो गया है।

मैं उनसे पार्लियामेंट में कैदियों का मुद्दा उठाने की भी रिक्वेस्ट करूंगी।” पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जाने-माने कैदियों की हेल्थ कंडीशन तो सबको पता है, लेकिन पूरे भारत की जेलों में बंद गरीब अंडरट्रायल कैदियों की किस्मत एक रहस्य है।

पीडीपी प्रधान ने कहा, “केंद्र को किसी भी तरह से सुरक्षा में लापरवाही नहीं करना चाहिए, लेकिन हर कैदी इस हाइपरसेंसिटिव कैटेगरी में नहीं आता। इनमें से कई अंडरट्रायल, जिन पर सीरियस चार्ज नहीं हैं, उन्हें जम्मू की जेलों में रखा जा सकता है, जिससे उनके परिवारों के लिए कम से कम कभी-कभी उनसे मिलना मुमकिन हो जाएगा।”

सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले सभी से करेंगी विचार मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी कैदियों के इस मुद्दे को “बेहतर परिणाम” आने तक ले जाएगी, साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अंडरट्रायल कैदियों के बारे में फर्स्ट-हैंड जानकारी लेने के लिए “दिल्ली में अपने ऑफिस का इस्तेमाल” करने की भी अपील की। महबूबा ने कहा, “कुछ ही दिन पहले, उमर साहब ने कहा था कि नई दिल्ली उनकी सभी ज़रूरतों पर ध्यान दे रही है। अब समय आ गया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार कश्मीरी कैदियों की हालत जानने के लिए प्रदेश के बाहर की जेलों में एक टीम भेजे।”