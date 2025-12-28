कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सहित कई नेता हाऊस अरेस्ट, छात्रों के आरक्षण विरोधी आंदोलन के बीच प्रशासन का एक्शन

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति के खिलाफ छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद मेहदी सहित कई नेताओं को नजरबंद किया गया है। अधिकारियों ने इस बाबत बताया कि महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, श्रीनगर के सांसद रुहुल्लाह मेहदी, PDP नेता वहीद पारा और श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद मट्टू को नज़रबंद किया गया है।

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की थी योजना यह कदम तब उठाया गया जब इन नेताओं ने उन छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई, जिन्होंने रविवार को गुपकार रोड पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति बनाने के एक साल बाद कोटा नीति को तर्कसंगत बनाने में देरी के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने का इरादा जताया था।