कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सहित कई नेता हाऊस अरेस्ट, छात्रों के आरक्षण विरोधी आंदोलन के बीच प्रशासन का एक्शन
जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति के खिलाफ छात्रों के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ् ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति के खिलाफ छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद मेहदी सहित कई नेताओं को नजरबंद किया गया है। अधिकारियों ने इस बाबत बताया कि महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, श्रीनगर के सांसद रुहुल्लाह मेहदी, PDP नेता वहीद पारा और श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद मट्टू को नज़रबंद किया गया है।
शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की थी योजना
यह कदम तब उठाया गया जब इन नेताओं ने उन छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई, जिन्होंने रविवार को गुपकार रोड पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा इस मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति बनाने के एक साल बाद कोटा नीति को तर्कसंगत बनाने में देरी के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने का इरादा जताया था।
आरक्षण नीति में किया था बदलाव
बता दें कि उमर कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए सामान्य वर्ग के हिस्से में न्यूनतम 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की तैयारी की है। इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और दुर्गम पिछड़ा इलाका (रिमोट बैकवर्ड एरिया-आरबीए) वर्ग के कोटे पर कथित तौर पर कैंची चलाई गई है। यही कारण है कि इसका विरोध हो रहा है।
