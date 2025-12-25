कश्मीर में मार्टंड सूर्य मंदिर के सरोवर में मृत मिली हजारों मछलियां, जांच को पहुंचे विशेषज्ञों ने दी यह सलाह

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अनंतनाग जिले में के मट्टन इलाके में सिथत मार्तंड सूर्य मंदिर के सरोवर में बड़ी संख्या में मछलियों को मृत पाया गया। हजारों की संख्या में मृत पाई गई मछलियोंका यह मामला सामने आने से स्थानीय लोगों के साथ साथ वहां आने वाले श्रद्धालुओं में भी चिंता की लहर दौड़ गई है।

मंदिर प्रशासन का कहना है कि मछलियों की मरने का सिलसिला दो सप्ताह पहले शुरू हो गया था।अलबत्ता बीते दो तीन दिनों से भारी संख्या में मछलियों के मरने की घटना ने उन्हें चकित कर दिया।वहीं इस घटना के बाद विशेषज्ञोंं की टीम ने मंदिर का दौरा किया और सरोवर में दवा डालने की सलाह दी है।

बता देते हैं कि मछलियों की मौत को लेकर हाल ही में पुरोहित सभा मार्तंड तीर्थ के पूर्व अध्यक्ष एमके योगी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव अटल डुल्लू से भी मुलाकात की थी। उन्होंने मछलियों की मौत पर गहरी चिंता जताई थी।

कुछ लोगों ने महामारी फैलने की आशंका भी जताई अचानक भारी संख्या में मछलियों की मौत का मामला सामने आने के बाद कुछ लोगों ने महामारी फैलने की आशंका भी जताई थी। मंदिर के अधिकारियों ने सरोवर के पानी की जांच करने की मांग की थी, ताकि इसकी असली वजह सामने आ सके। शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलाजी की टीम ने मंदिर का दौरा किया।



मछली पालन विभाग से एक अधिकारी आदिल हुसैन ने बताया कि पानी में ही कुछ खराबी थी। मछली के सैंपल लिए गए तो उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया गया। इससे मछलियां बीमार हो गई और उनकी मौत हो गई। हुसैन ने कहा कि पानी की समय-समय पर सफाई होनी चाहिए। साथ ही मछलियों के लिए उचित पोषक तत्वों वाला स्टैंडर्ड खाना इस्तेमाल करना चाहिए।

इन्फेक्शन और आक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत बता देते हैं कि इससे पहले मंदिर का दौरा कर चुके विशेषज्ञों की एक टीम ने बताया था कि मछलियों की मौत इन्फेक्शन और आक्सीजन की कमी के कारण हुई है। टीम ने सलाह दी थी कि कुछ समय के लिए सरोवर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

मार्तंड सूर्य मंदिर के अध्यक्ष अशोक सिद्धा ने कहा, 15 दिन पहले मैंने देखा कि यहां बहुत सारी मछलियां मर रही थीं। मैंने मत्स्य विभाग के असिस्टेंट डायरेक्ट को फोन किया और उन्होंने यहां एक टीम भेजी। उन्होंने हमसे सरोवर में दवा डालने को कहा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।''