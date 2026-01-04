Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    AGMUT कैडर में बड़ा फेरबदल, जम्मू-कश्मीर के कई IPS-IAS अधिकारियों का तबादला; सलोनी राय दिल्ली ट्रांसफर

    By Naveen Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:09 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एजीएमयूटी कैडर के 31 आईएएस और 38 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। जम्मू-कश्मीर के प्रधान सचिव संतोष डी वैद्य दिल्ली भेजे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    उधमपुर डीसी सलोनी राय का दिल्ली तबादला। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मौजूदा प्रधान सचिव संतोष डी वैद्य अब दिल्ली में तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सचिव सैयद आबिद रशीद शाह चंडीगढ़ में जबकि एसएसपी शोभित सक्सेना दिल्ली में और एसएसपी राजेंद्र गुप्ता लद्दाख में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

    केंद्रीय गृहमंत्रालय ने रविवार को एजीएमयूटी कैडर के 31 आइएएस और 38 आइपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित किया है।

    इस स्थानांतरण में जम्मू कश्मीर में तैनात सैयद आबिद रशीद शाह समेत आइएएस अधिकारियों को प्रदेश के बाहर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भेजा गया है, जबकि अन्य प्रदेशों से पांच आईएएस अधिकारियों काे जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित किया गया है। इस फेरबदल में अन्य प्रदेशों से तीन आइपीएस अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित किया गया है।

    आज हुए इस फेरबदल में पांच आइएएस अधिकारियों में से तीन अधिकारियाें संतोष डी वैद्य (1998 बैच), नीरज कुमार (2010 बैच) और सलोनी राय (2016 बैच) को जम्मू-कश्मीर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है जबकि सैयद आबिद राशिद शाह (2012 बैच) को चंडीगढ़ और बसीर उल हक चौधरी (2015 बैच) को लद्दाख भेजा गया है।

    इनके साथ ही पांच आइएएस अधिकारियों अश्विनी कुमार (1992 बैच) और आर एलिस वाज़ (2005 बैच) , अंजलि सहरावत (2013 बैच) और कुमार अभिषेक (2016 बैच) को दिल्ली से और आकृति सागर (2016 बैच) को अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित किया गया है। सागर डी दत्तात्रेय (2014 बैच) को दादरा नगर हवेली से जम्मू कश्मीर स्थांनातरित किया गया है।

    जम्मू कश्मीर से दो आईपीएस अधिकारियों को, शोभित सक्सेना को दिल्ली में और राजेंद्र गुप्ता को लद्दाख में भेजा गया है जबकि तीन आइपीएस अधिकारियों प्रशांत प्रियास गौतम को दिल्ली से, सुधांशु धामा को अरुणाचल प्रदेश से और सन्नी गुप्ता को अंडमान निकोबार से जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित किया गया है।

    इस बीच, लद्दाख में तैनात आइएएस अधिकारी माइकल एम डिसूजा केा गोआ और संजीव खिरवर को दिल्ली भेजा गया है। शूरवीर सिंह काे दिल्ली से लद्दाख और बसीर उल हक को जम्मू कमीर से लददाख भेजा गया है। लद्दाख में तैनात आइपीएस श्रुति अरोड़ा को ीाी दिल्ली स्थानांतरित किया गया है।