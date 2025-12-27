देखो, खोजो और सफाया... JK में सुरक्षाबलों की नई शीतकालीन रणनीति, आतंकियों को मार गिराने का अभियान शुरू

इस रणनीति के तहत सी-स्वीप-सव चलाए रहे अभियान में सुनिश्चित किया जाता है कि जहां भी तलाशी अभियान चलाया गया है,वहां निगरानी समाप्त करने के बजाय लगातार बनायी रखी जाए और नियमित अंतराल पर वहां अभियान चलाया जाए।

इस रणनीति के तहत सुरक्षाबलों का ध्यान चिह्नित इलाकों में बचे खुचे आतंकियों को समाप्त करने के साथ और इस बात को सुनिश्चित बनाने पर है कि वह किसी भी तरह से निचले इलाकों मं बसतियों तक न पहुंचे। इसके साथ ही जिस इलाके से आतंकियों को खदेड़ा गया है या जहां आतंकियों को पूरी तरह समाप्त किया गया है,वहां उनकी दोबारा आमद न हो। इसके अलावा उनके लाजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन चैनल को समाप्त किया जाए।

इस अभियान में सेना की विंटर वारफेर में विशेषज्ञ टुकड़ियों को भी शामिल किया गया है। ड्रोन,ग्राउंड सेंसर और सर्विलांस रडार समेत विभिन्न अत्याधुनिक उपकरण भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि आतंकियों की हर संभावित गतिविध का तत्काल पता लगा उन्हें मार गिराया जा सके। यह अभियान सी-स्वीप-सर्विलासं-देखो,सफाया करो और निगरानी रखो के सिद्धांत के आधार पर चलाया जा रहा है। यह सेना व अन्य सुरक्षाबलों द्वारा अपनायी जा रही नयी शीतकालीन डाक्ट्रिन है। इस रणनीति में सेना,जम्मू कश्मीर पुलिस,सीआरपीएफ और विभिन्न् केंद्रीय खु़फिय एजेंसियां, वनरक्षक और ग्राम रक्षा दल व नागरिक प्रशासन की सक्रिय भूमिका देखने को मिल रही है।

नवीन नवाज, श्रीनगर। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, पहाड़ों पर बर्फ गिर चुकी है, लेकिन इस बार सुरक्षाबल आतंकियों का निचली बस्तियों में आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। इस बार उन्होंने सर्दियों में अपनी रणनीति को पूरी तरह बदलते हुए आतंकियों को उनकी मांद में ही मार गिराने के लिए बर्फ से ढके पहाड़ों व जंगलों और उनके साथ सटी बस्तियों में आतंकरोधी अभियान शुरु किया है।

यह अभियान दक्षिण कश्मीर के दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के अलावा जम्मू प्रांत में किश्तवाड़-डोडा, उधमपुर-कठुआ और राजौरी-पुंछ के उन पर्वतीय इलाकों में शुरु किया गया है जो आतंकियों के प्रभाव वाले हैं और सर्दियों के दौरान बर्फ के अन्य इलाकों से कटे रहते हैं। आतंकी इन इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाते हैं और सर्दियों में इन इलाकों में सुरक्षाबलों की कम आवाजाही के चलते वह स्थानीय ग्रामीणों के घरों में जबरन डेरा जमा लेते हैं या फिर खानाबदोश गुज्जर समुदाय द्वारा खाली किए गए डेरों को अपना ठिकाना बनाते हैं या उनके आस पास किसी सुरक्षित जगह पर छिपे रहते हैं।

अगर हिमपात ज्यादा हो तो य निकटवर्ती निचली बस्तियों में दाखिल होते हैं। इसे देखते हुए सुरक्षाबलों ने इस बार सर्दियों में अपनी आतंकरोधी रणनीति में व्यापक बदलाव किया है। इस बार वह सर्दियों में पूर्व सक्रियता की रणनीति के तहत अपने अभियान चला रहे हैं। इन अभियानों में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स प्रमुख भूमिका निभा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल एसओजी और सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी इस अभियान का हिस्सा हैं।

यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि प्रदेश में सक्रिय आतंकियों की संख्या को लेकर कोई भी अधिकारी अधिकारिक तौर स्पष्ट दावा नहीं करता,लेकिन विभिन्न खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, जम्मू प्रांत में लगभग 35 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं। कश्मीर घाटी में वह इनकी संख्या दुगनी होने का दावा करते हैं।

बीते चार वर्ष से जम्मू प्रांत के पर्वतीय जिले सुरक्षाबलों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। राजौरी-पुंछ-रियासी, रामबन-किश्तवाड़-डोडा-कठुआ में आतंकियों ने एक बार नहीं कई बार सुरक्षाबलों पर सनसनीखेज तरीके से हमला कर उन्हें भारी नुक्सान पहुंचाया है। कश्मीर घाटी में दक्षिण कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ही आतंकियों की ज्यादा गतिविधियां देखी गई हैं।