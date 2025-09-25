परिजनों को सौंपे गए लेह हिंसा में फायरिंग के दौरान मारे गए 4 लोगो के शव, मृतकों में एक सेवानिवृत्त सैनिक भी शामिल
लेह में बुधवार को हुई हिंसा में सुरक्षाबलों की फायरिंग में मारे गए चार नागरिकों के शव कानूनी प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंप दिए गए। मृतकों में एक सेवानिवृत्त सैनिक भी शामिल है। लेह अपेक्स बॉडी (LAB) के प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मारे गए नागरिकों में त्सेवांग थारचिन स्टानजिन नामग्याल जिग्मित दोरजे और रिंचन दादुल शामिल हैं।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। लेह में गत बुधवार को हुई हिंसा व आगजनी के दौरान सुरक्षाबलों की फायरिंग में मारे गए चारों नागरिकों के पार्थिव शरीर गुरूवार को सभी कानूनी औपचारिकताओं के बाद उनके परिजनों के हवाले कर दिए गए।
मृतकों में एक सेवानिवृत्त सैनिक भी शामिल है। इस बीच, लेह अपेक्स बाडी एलएबी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल चाल जाना7 प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा में मारे गए नागरिकों को भी श्रद्धांजली अर्पित की।
संबधित अधिकारियों ने बताया कि हिंसा में मारे गए नागरिकों में मृ स्क्रबुचन के 46 वर्षीय त्सेवांग थारचिन (3 लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के सेवानिवृत्त सैनिक), इगू के 24 वर्षीय स्टानजिन नामग्याल, खारनाकलिंग के 25 वर्षीय जिग्मित दोरजे और हानू के 21 वर्षीय रिंचन दादुल हैं।
