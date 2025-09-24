लद्दाख में हिंसा के बाद उपराज्यपाल की शांति की अपील, नेपाल-बांग्लादेश से तुलना पर दी सख्त चेतावनी
लेह में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 घायल हो गए। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शांति की अपील की है। कुछ तत्व लद्दाख की स्थिति की तुलना नेपाल और बांग्लादेश से कर रहे थे। सोनम वांगचुक भी 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे जिसे हिंसा के बाद खत्म कर दिया गया।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लेह में आज हुई घातक हिंसा के बाद शांति और संयम की अपील की है। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हो गए। उपराज्यपाल ने कहा कि कुछ तत्व पिछले दो दिनों से हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और लद्दाख की स्थिति की तुलना नेपाल और बांग्लादेश से कर रहे हैं।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (Leh Ladakh Protest) को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। सोनम वांगचुक भी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे लेकिन हिंसा के बाद हड़ताल खत्म कर दी।
इस हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं, 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से दो की हालत गंभीर है। इतना ही नहीं, एक सीआरपीएफ जवान भी घायल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।