    रविवार को श्रीनगर लाल चौक का नजारा; सप्ताह के एक दिन जाम और अतिक्रमण का मेला, सैकड़ों परेशानियां

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:47 PM (IST)

    श्रीनगर के लाल चौक पर रविवार को अतिक्रमण और यातायात जाम की समस्या बढ़ जाती है। संबंधित विभागों की ढिलाई के कारण विक्रेता सड़कों पर स्टॉल लगा लेते हैं, ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    लाल चौक श्रीनगर में संबंधित विभागों द्वारा कोई निगरानी नहीं, यातायात सुचारू रखने में आ रही दिक्कत।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। शहर का दिल कहलाने वाले लाल में सप्ताह के आम दिनों में तो संबंधित विभागों द्वारा अतिक्रमण हटाने,यातायात को सुनिश्चित करने तथा अन्य समस्याओं से छुकारा दिलाने के लिए स्थानीय तथा वहां से गुजरने वाले लोगों को तो थोड़ी राहत मिल जाती है।लेकिन रविवार को संबंधित विभागों के ढीले रवैयों के चलते लाल चौक का नक्शा पूरी तरह से बदल जाता है।

    इलाके में हर रविवार को सड़कों पर अतिक्रमण यातायात जाम का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। यात्रियों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि सप्ताहांत में संबंधित विभागों द्वारा कोई निगरानी नहीं की जाती है। विक्रेता रविवार को लाल चौक की व्यस्त सड़कों पर स्टाल लगा लेते हैं, जिससे सड़क संकरी हो जाती है और वाहनों का सुचारू आवागमन घंटों तक बाधित रहता है।

    पैदल चलने वालों को भी होती है परेशानी

    परिणामस्वरूप, वाहन चालकों को संकरे रास्तों से रेंगते हुए निकलना पड़ता है, जबकि पैदल चलने वालों के लिए चलने की जगह बहुत कम रह जाती है। एक स्थानीय दुकानदार इरशाद नजीर ने कहा, हर रविवार को लालचौक में एनक्रोचमेंट के हवाले से स्थिति बिगड़ जाती है। सड़कें विक्रेताओं से भर जाती हैं और यातायात घंटों तक रुका रहता है। नजीर ने कहा,बाकी दिनों में कुछ नियमन होता है, लेकिन रविवार को तो कोई निगरानी ही नहीं होती।

    यात्रियों ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सड़कों पर अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस और निजी वाहन अक्सर ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। एक यात्री शौकत अहमद ने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि जब सड़कों पर खुलेआम अतिक्रमण होता है तो कोई भी विभाग हस्तक्षेप नहीं करता।

    अतिक्रमणकारियों पर नहीं होती है कार्रवाई

    लाल चौक शहर का दिल है, फिर भी रविवार को यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है। कई स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि रविवार को इन अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। उनका आरोप है कि जांच न होने से विक्रेता सड़कों पर बेधड़क कब्जा कर लेते हैं, जिससे यातायात जाम बढ़ जाता है और सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो जाते हैं।

    रजौरीकदल इलाके के निवासी रऊफ यासीन ने कहा, इसके खिलाफ एक स्पष्ट नीति और एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। अगर विक्रेताओं को अनुमति दी जाती है, तो उन्हें निर्धारित स्थान दिए जाने चाहिए। सड़कों को बाजार में नहीं बदला जा सकता।

    स्थानीय लोगों ने की नियमित जांच की अपील

    स्थानीय लोगों ने यातायात पुलिस, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों से रविवार को नियमित जांच करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि शहर के केंद्र में सुचारू यातायात के लिए सड़कें अतिक्रमण मुक्त रहें।

    इधर एसएमसी के मुख्य अतिक्रमण-विरोधी अधिकारी मोहम्मद सईद ने बताया कि चूंकि विक्रेताओं को लाल चौक में रविवार को काम करने की अनुमति है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, “दरअसल, विभाग निर्धारित वेंडिंग जोन बनाने पर काम कर रहा है ताकि उन्हें वहां जगह मिल सके।”