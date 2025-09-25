'लद्दाख में स्थिति नियंत्रण में, हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई', उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का बयान

उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता के अनुसार लद्दाख में सुरक्षा स्थिति सामान्य है। लेह में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पों के बाद प्रशासन ने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। असामाजिक तत्वों को विफल करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।

डिजिटल डेस्क, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में समग्र सुरक्षा स्थिति सामान्य बनी हुई है, ऐसा उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने गुरुवार को कहा। लेह शहर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पों में चार लोगों की मौत और 90 अन्य के घायल होने के एक दिन बाद यह जानकारी दी गई।

उपराज्यपाल ने यह भी दोहराया कि उनके प्रशासन ने बुधवार की हिंसा के लिए ज़िम्मेदार लोगों की गिरफ़्तारी सहित सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। पीटीआई से बात करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि कुछ लोग शांति और विकास नहीं चाहते हैं और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "पिछले दिन हुई हिंसा पर तुरंत नियंत्रण पा लिया गया। स्थिति में सुधार हुआ है और कल शाम 4 बजे के बाद कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।" उन्होंने कहा कि स्थिति बिगाड़ने की असामाजिक तत्वों की कोशिशों को विफल करने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 के सख्त कार्यान्वयन सहित कई आवश्यक उपाय किए गए।

उन्होंने कहा, "90 घायलों में से केवल 19 ही अस्पताल में भर्ती हैं और बाकी को छुट्टी दे दी गई है। भर्ती हुए कई लोगों को कल (शुक्रवार) सुबह तक छुट्टी दे दी जाएगी।" उन्होंने लद्दाख के निवासियों से स्थिति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे लोगों को अलग-थलग करने की अपनी अपील दोहराई। उन्होंने कहा, "हम ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है।"

उन्होंने कहा कि कारगिल ज़िले में बंद का आह्वान किया गया था जो शांतिपूर्ण रहा। "कुल मिलाकर लद्दाख में स्थिति सामान्य रही।" किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ लोग लद्दाख में शांति और विकास नहीं चाहते और स्थिति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के कथित भाषणों का स्पष्ट रूप से हवाला देते हुए कहा, "उन्होंने स्थानीय युवाओं को भड़काने के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में अशांति का हवाला दिया है और उनकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।" उपराज्यपाल ने कहा कि गृह मंत्रालय पहले ही हिंसा और उसमें कुछ लोगों की भूमिका पर एक विस्तृत बयान जारी कर चुका है।