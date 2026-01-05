LG कविंद्र गुप्ता से मिले लद्दाख के नए DGP मुकेश सिंह, केंद्र शासित प्रदेश के कई मुद्दों पर हुई चर्चा

राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने सोमवार को उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट की। दिल्ली में हुई इस बैठक के दौरान उपराज्यपाल व नए पुलिस महानिदेशक ने लद्दाख के लेह व कारगिल जिलों में में कानून एवं व्यवस्था को मजबूत बनाने, पुलिस के आधुनिकरण, पुलिस, समाज में बेहतर समन्वय बनाने जैसे कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मुकेश सिंह जल्द लद्दाख में पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जम्वाल से नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे। एसडी सिंह जम्वाल, अरुणांचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी संभालने के लिए रवाना हो रहे हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मुकेश सिंह जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारी हैं व वह जम्मू के आईजीपी के पद भी तैनात रहे हैं। वर्ष 1996 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए मुकेश सिंह ने जम्मू कश्मीर में अपनी तैनाती के दौरान आतंकवाद के दौर में प्रदेश के रियासी, पुलवामा, पुंछ जिलों में कई संवेदनशील पदों पर अहम पदों पर काम किया है।