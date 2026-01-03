कुपवाड़ा: सेना के शिविर में लगी भीषण आग, चार बैरकें जलकर खाक; मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भीषण आगजनी की खबर सामने आई है। यहां सदाना सेक्टर स्थित सेना के एक शिविर में अचानक आग लग गई, जिससे लकड़ी की कई बैरकें क्षतिग्रस्त हो गईं।

लकड़ी के बने थे बैरक

जानकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार व शनिवार बीच रात को घटी। तेजी से फैली आग ने शिविर के साथ चार से पांच बैरकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये बैरकें मुख्य रूप से लकड़ी की बनी थीं और इनकी छतें जीसीआई शीट से ढकी थीं, जिससे आग तेजी से फैल गई।