कुपवाड़ा: सेना के शिविर में लगी भीषण आग, चार बैरकें जलकर खाक; मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां

    By Raziya Noor Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:56 PM (IST)

    सेना के शिविर में लगी भीषण आग (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भीषण आगजनी की खबर सामने आई है। यहां सदाना सेक्टर स्थित सेना के एक शिविर में अचानक आग लग गई, जिससे लकड़ी की कई बैरकें क्षतिग्रस्त हो गईं।

    लकड़ी के बने थे बैरक

    जानकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार व शनिवार बीच रात को घटी। तेजी से फैली आग ने शिविर के साथ चार से पांच बैरकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये बैरकें मुख्य रूप से लकड़ी की बनी थीं और इनकी छतें जीसीआई शीट से ढकी थीं, जिससे आग तेजी से फैल गई।

    दमकल की गाड़ियां मौके पर

    हालांकि, सूचना मिलने के तुरंत बाद फायर बिग्रेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। फिर कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया।

    चार बैरकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त  

    इस आगजनी में चार बैरकें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं, जिन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।