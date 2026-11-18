डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में 11 नवंबर को सीआरपीएफ की एक टीम पर हमला हुआ। इस हमले में तीन जवान घायल हुए। हमले के बाद सुरक्षाबलों ने कार्रवाई की तैयारी शुरू की और आतंकियों से बदला लेने के लिए अभियान शुरू किया। महज एक सप्ताह के भीतर जवानों ने आतंकियों को ढूंढ निकाला और उनका खात्मा कर दिया।

यह अभियान कैसे शुरू हुआ, जवानों ने महज एक सप्ताह के भीतर कैसे योजना बनाई, हमले में शामिल आतंकियों को कैसे ढूंढा? आइए, इस आर्टिकल के जरिए पूरी प्लानिंग और ऑपरेशन की टाइमलाइन को विस्तार से जानते हैं। कुलगाम के अखरान गांव में हुआ हमला? कुलगाम जिले के अखरान गांव में 11 नवंबर को सीआरपीएफ पोस्ट पर दो हथियारबंद लोगों ने फायरिंग की। इसमें तीन जवान घायल हो गए, जिनमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ। अधिकारियों को शुरू में खबर मिली थी कि हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे। ग्राउंड वेरिफिकेशन से पता चला कि दोनों आतंकी पास के जंगली इलाके से पैदल चेकपोस्ट तक आए थे, जिसके बाद जवानों ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया।

आतंकी लतीफ भट फाइल फोटो एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि इलाके में छोटे जंगल जैसी घनी हरियाली है, जिसे आतंकवादियों ने हमले से पहले और बाद में कवर के तौर पर इस्तेमाल किया था। उस एरिया में जवानों ने तैनाती बढ़ा दी और आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी।

पांच दिन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले सुरक्षाबलों ने 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद जांचकर्ताओं को आतंकियों की मूवमेंट का पता लगाने में मदद मिली। 10 और 11 नवंबर की फुटेज में दिखा कि लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर लतीफ भट और उसका साथी निसार डार ने हमले से पहले कई इलाकों की रेकी की थी। इनमें मीर बाजार, अखरान, हबलिश और किलम समेत कई जगहें शामिल थीं।

सुरक्षाबलों का विशेष अभियान पुलिस के मुताबिक, दोनों ने संभावित टारगेट की पहचान करने और सुरक्षाबलों पर हमले की योजना बनाने के लिए इन जगहों पर जासूसी की थी। पुलिस ने बताया कि फुटेज में 11 नवंबर को अखरान में सीआरपीएफ नाका पर हमले के बाद भागते समय उनकी हरकतें भी रिकॉर्ड की गईं। लतीफ अहमद की मौत के बाद जश्न मनाते सुरक्षाकर्मी जांचकर्ताओं को पता चला कि निसार डार कथित तौर पर पांच से छह महीने से लतीफ भट को पनाह और लॉजिस्टिक मदद दे रहा था। निसार के गायब होने के बाद परिवारजनों ने उसकी रिपोर्ट कुलगाम पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवाई थी। जांच में पता चला कि डार 11 नवंबर को हमले के बाद लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) में शामिल हो गया था।

भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सेब के बगीचे के पास स्कूल की तरफ भागे दो संदिग्धों वाली जगह को घेर लिया। इस बीच स्कूल में छात्र मौजूद थे। कोई भी त्वरीत एक्शन विपरीत परिस्थिति में डाल सकता था।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले बच्चों को निकालने को प्राथमिकता दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जवानों ने लोगों और बच्चों को निकालने में करीब 90 मिनट लगाए। इसके बाद आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इस एनकाउंटर में जवानों ने आतंकी निसार को ढेर कर दिया, जबकि लतीफ भट भागने में कामयाब रहा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि लतीफ उस समय गोली लगने से घायल हो गया था। घायलावस्था में वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। सुरक्षाबलों ने उसे ढूंढने के लिए आस-पास के इलाके में तलाशी अभियान और तेज कर दिया।