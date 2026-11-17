नवीन नवाज, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों की ओर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की घटनाओं ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को अपनी नाका ड्यूटी की सुरक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। कुलगाम के अखरान इलाके में 11 नवंबर को CRPF के नाके पर हुए हमले में तीन जवानों के घायल होने के बाद बल ने घाटी में तैनात जवानों की सुरक्षा को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है।

अब संवेदनशील नाका पॉइंट्स पर तैनात जवानों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट पहनना और सुरक्षित बंकरों का इस्तेमाल सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी को गंभीर लापरवाही माना जाएगा। नई एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि आतंकियों के निशाने पर रहने वाले संवेदनशील स्थानों पर जवानों की तैनाती पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के साथ ही की जाए। नाका पॉइंट्स और स्थायी तैनाती वाले स्थानों पर बुलेटप्रूफ सुरक्षा मोर्चे उपलब्ध कराने के साथ वहां पर्याप्त रोशनी और प्रभावी संचार व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जवानों को ड्यूटी के दौरान निर्धारित सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा और आसपास की गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी होगी। नाका ड्यूटी में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्ती CRPF ने नाका ड्यूटी के दौरान जवानों की सतर्कता को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए हैं। ड्यूटी के समय मोबाइल फोन के अनावश्यक इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। केवल आधिकारिक जरूरत के मुताबिक अधिकृत कर्मियों को ही मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।

जवानों को निर्धारित सुरक्षा पोजीशन में तैनात रहने, आसपास के क्षेत्र पर निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल जानकारी साझा करने को कहा गया है। इसके अलावा नाका पॉइंट्स की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर जहां जरूरत हो, वहां अतिरिक्त इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

कमांडेंट और कंपनी कमांडरों को खुद संभालनी होगी व्यवस्था नई एडवाइजरी में यूनिट कमांडेंट और कंपनी कमांडरों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। उन्हें नाका पॉइंट्स पर सुरक्षा इंतजामों का खुद निरीक्षण करना होगा। जवानों के पास बुलेटप्रूफ जैकेट और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी नियमित जांच भी करनी होगी।

अधिकारियों को जवानों की नियमित ब्रीफिंग कराने, नई तैनाती पोजीशन और सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी देने तथा जिला पुलिस के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी आतंकी हमले या आपात स्थिति में निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का सख्ती से पालन करना होगा। निर्देशों के अनुपालन में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

11 नवंबर को अखरान में CRPF नाके पर हुई थी गोलीबारी CRPF की इस नई सुरक्षा व्यवस्था की पृष्ठभूमि में 11 नवंबर को कुलगाम जिले के अखरान इलाके में हुआ आतंकी हमला है। मीर बाजार के पास नौपोरा अखरान में दोपहर करीब 2:15 बजे आतंकियों ने CRPF के नाके को निशाना बनाते हुए अचानक गोलीबारी की थी। हमले में तीन जवान घायल हो गए थे।

घायल जवानों को तत्काल अनंतनाग के अस्पताल पहुंचाया गया था। इनमें एक जवान की हालत गंभीर बताई गई थी। उसे पेट और रीढ़ की हड्डी में चोटें आई थीं। हमले के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया और आतंकियों की तलाश तेज कर दी थी।

इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की पहचान, उनके स्थानीय नेटवर्क और वारदात से पहले उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए जांच तेज की। जांच के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय आतंकी लतीफ बट और उसके सहयोगियों की भूमिका संदेह के घेरे में आई।

हमले के बाद सुरक्षाबलों ने बढ़ाई घेराबंदी कुलगाम हमले के बाद सुरक्षाबलों ने आतंकियों की तलाश में अभियान तेज कर दिया। 16 नवंबर को कुलगाम के लारू इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर कमांडर लतीफ बट का सहयोगी उमर निसार डार मारा गया।

जांच के अनुसार, उमर निसार डार पिछले पांच से छह महीने से लतीफ को कथित तौर पर पनाह और अन्य मदद उपलब्ध करा रहा था। दोनों पर CRPF नाके पर हुए हमले में शामिल होने का संदेह है। अभियान में सेना, CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया।

जांच के दौरान सामने आए CCTV फुटेज में हमले से एक दिन पहले संदिग्धों की गतिविधियां मीर बाजार, अखरान, हबलिश और किलम सहित कई स्थानों पर देखे जाने की बात सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि हमले से पहले इलाके की रेकी की गई थी। मुठभेड़ में उमर निसार डार मारा गया, जबकि लतीफ भट की तलाश जारी है।

जवानों की सुरक्षा को लेकर अब नहीं बरती जाएगी ढिलाई कुलगाम हमले के बाद CRPF की नई एडवाइजरी से साफ है कि घाटी में नाका ड्यूटी की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। अब जवानों की तैनाती के साथ उनके लिए सुरक्षित मोर्चे, बुलेटप्रूफ जैकेट, पर्याप्त रोशनी और संचार सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष जोर रहेगा।