'जिंदगी अभी बाकी है...', मस्जिद में छिपे आतंकी लतीफ को मिला था अल्टीमेटम; सरेंडर न करने पर कुलगाम हमले का मास्टरमाइंड ढेर
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का वांछित आतंकी लतीफ अहमद भट को ढेर कर दिया गया है।
HighLights
कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़
लश्कर आतंकी लतीफ भट मारा जा चुका है
सुरक्षाबलों ने आतंकी लतीफ को आत्मसमर्पण का मौका भी दिया
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ टीम पर हमला करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ अहमद भट को सुरक्षाबलों ने मार गिराया।
बुधवार को मुठभेड़ के दौरान आतंकी जांगलपोरा इलाके की मस्जिद में छिपकर जा बैठा, जिसके बाद जवानों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। इस बीच सुरक्षाबलों ने उसे सरेंडर करने का मौका भी दिया। लेकिन उसने इनकार करते हुए जवानों पर फायरिंग जारी रखी।
कुलगाम के एसएसपी इनायत अली ने कहा कि सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में घिरे आतंकी लतीफ बट को आत्मसमर्पण करने के लिए बार-बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और देवसर के जांगलपोरा इलाके में एक मस्जिद के अंदर से सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी।
वीडियो कॉल पर समझाने का प्रयास
उन्होंने कहा कि लतीफ को हमने आत्मसमर्पण करने के लिए काफी समझाने का प्रयास किया। मैंने खुद उससे वीडियो कॉल पर बात की और काफी देर तक बातचीत की। हमने उसे समझाया कि उसकी जिंदगी अभी बाकी है और वह अभी बहुत युवा है, लेकिन वह हमारी बात मानने को तैयार नहीं हुआ।
एसएसपी इनायत अली ने कहा कि मस्जिद को ध्यान में रखते हुए हमने अधिकतम संयम बनाए रखा है और निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन भी किया। ।
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उमर निसार पहले ही मारा जा चुका
वहीं, कुलगाम हमले का दूसरा लश्कर आतंकी उमर निसार डार सोमवार को एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उमर निसार डार ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) कमांडर लतीफ भट के साथ मिलकर 10 नवंबर को कई जगहों पर रेकी कर रहा था। यह रेकी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों पर हमले से पहले की गई थी।
जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा साझा किए गए सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, आरोपियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और उन पर हमले की योजना बनाने के लिए मीर बार, अखरान, हबलिश और किलम में रेकी की थी।
11 नवंबर को, उमर निसार डार ने लश्कर कमांडर लतीफ भट के साथ मिलकर अखरान में सीआरपीएफ के एक नाके पर हमला किया और फिर वहां से भाग गया। इस हमले में तीन जवान घायल हुए थे।
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