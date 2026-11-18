डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ टीम पर हमला करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ अहमद भट को सुरक्षाबलों ने मार गिराया।

बुधवार को मुठभेड़ के दौरान आतंकी जांगलपोरा इलाके की मस्जिद में छिपकर जा बैठा, जिसके बाद जवानों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। इस बीच सुरक्षाबलों ने उसे सरेंडर करने का मौका भी दिया। लेकिन उसने इनकार करते हुए जवानों पर फायरिंग जारी रखी।

कुलगाम के एसएसपी इनायत अली ने कहा कि सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में घिरे आतंकी लतीफ बट को आत्मसमर्पण करने के लिए बार-बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और देवसर के जांगलपोरा इलाके में एक मस्जिद के अंदर से सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी।