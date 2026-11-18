जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ जारी, सुरक्षाबलों ने मार गिराया लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ भट
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ अहमद भट को मुठभेड़ में मार गिराया। लतीफ ...और पढ़ें
HighLights
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने आतंकी लतीफ भट को मार गिराया
लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी मस्जिद में छिपा था
सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर आतंकी को सरेंडर का मौका दिया
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। इस एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ अहमद भट को मार गिराया। लतीफ किसी मस्जिद में छिपा बैठा था।
अधिकारियों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकी को घेर लिया। इससे पहले सुरक्षाबलों ने लतीफ को सरेंडर करने का मौका भी दिया था। लेकिन उसने सरेंडर से इनकार करते हुए सुरक्षाबलों पर फायरिंग जारी रखी।
इससे पहले सोमवार को कुलगाम के लारू में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में लतीफ का साथी और कुलगाम सीआरपीएफ टीम पर हमले में शामिल नसीर डार मारा गया, जबकि लतीफ भट शुरुआती घेराबंदी से बचकर भाग निकला। जिसे सुरक्षाबलों ने अब ढेर कर दिया है।
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ अहमद को सुरक्षाबलों ने सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी। बुधवार को एनकाउंटर में आतंकी मारा गया #JammuKashmir #Kulgamencounter https://t.co/s25AMlcFJg— Prince Sharma (@heyprincesharma) November 18, 2026
कुलगाम में सीआरपीएफ टीम पर किया था हमला
कुलगाम के अखरन में 11 नवंबर को आतंकी लतीफ बट ने आतंकी उमर निसार के साथ सीआरपीएफ के नाके पर गोलीबारी की थी और भाग निकले थे। हमले में तीन जवान घायल हुए थे। तब से सुरक्षाबल उनके पीछे लगे थे।
अधिकारियों ने बताया कि लतीफ के छिपे होने की सूचना पर रविवार दोपहर से अभियान चलाया जा रहा था। सोमवार सुबह कुलगाम से कुछ दूर लारू में आगे बढ़ रहे पुलिस के वाहन पर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी।
इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सीआरपीएफ और सेना के जवान भी अभियान में जुड़ गए। सोमवार से ही सुरक्षाबलों का यह अभियान जारी था।
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हमले से पहले की थी रेकी
कश्मीर में कुलगाम जिले के अखरन में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर 11 नवंबर को हमले से एक दिन पूर्व आतंकी संगठन द रजिस्ट्रेंस फ्रंट (टीआरएफ) के स्वयंभू आतंकी कमांडर लतीफ अहमद बट ने चार स्थानों की रेकी की थी।
इसके बाद ही हमले के स्थान और भागने के रास्ते भी तय कर लिए थे। 16 नवंबर को मुठभेड़ में मारा गया आतंकी उमर निसार भी लतीफ के साथ ही घूम रहा था।
सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान इसकी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि उमर ने ही लतीफ को छह माह से पनाह दे रखी थी।
पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और सीसीटीवी की फुटेज के विश्लेषण से दोनों आतंकियों की गतिविधियों का पता चला। फुटेज में दिखा कि दोनों ने 10 नवंबर को कुलगाम के मीर बाजार, अखरन, हबलिश और किलम में घूमकर सुरक्षाबल को निशाना बनाने के स्थान की पहचान की थी।
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