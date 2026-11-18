जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। इस एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ अहमद भट को मार गिराया। लतीफ किसी मस्जिद में छिपा बैठा था।

अधिकारियों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकी को घेर लिया। इससे पहले सुरक्षाबलों ने लतीफ को सरेंडर करने का मौका भी दिया था। लेकिन उसने सरेंडर से इनकार करते हुए सुरक्षाबलों पर फायरिंग जारी रखी।

इससे पहले सोमवार को कुलगाम के लारू में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में लतीफ का साथी और कुलगाम सीआरपीएफ टीम पर हमले में शामिल नसीर डार मारा गया, जबकि लतीफ भट शुरुआती घेराबंदी से बचकर भाग निकला। जिसे सुरक्षाबलों ने अब ढेर कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ अहमद को सुरक्षाबलों ने सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी। बुधवार को एनकाउंटर में आतंकी मारा गया #JammuKashmir #Kulgamencounter https://t.co/s25AMlcFJg — Prince Sharma (@heyprincesharma) November 18, 2026 कुलगाम में सीआरपीएफ टीम पर किया था हमला कुलगाम के अखरन में 11 नवंबर को आतंकी लतीफ बट ने आतंकी उमर निसार के साथ सीआरपीएफ के नाके पर गोलीबारी की थी और भाग निकले थे। हमले में तीन जवान घायल हुए थे। तब से सुरक्षाबल उनके पीछे लगे थे। अधिकारियों ने बताया कि लतीफ के छिपे होने की सूचना पर रविवार दोपहर से अभियान चलाया जा रहा था। सोमवार सुबह कुलगाम से कुछ दूर लारू में आगे बढ़ रहे पुलिस के वाहन पर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी।