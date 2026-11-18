जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ अहमद भट ढेर हो चुका है। कुलगाम में सीआरपीएफ टीम पर हमला करने वाला लतीफ भागते हुए एक मस्जिद में छिप गया था। जवानों ने आतंकी को सरेंडर करने के लिए कहा। लेकिन उसने इनकार कर दिया और फायरिंग जारी रखी।

सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन सामने आया है। शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है। उन्होंने लिखा, 'जम्मू-कश्मीर पुलिस (JKP), भारतीय सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से घाटी में लश्कर-ए-तैयबा का आखिरी ज्ञात सक्रिय स्थानीय आतंकी लतीफ भट आज तड़के कुलगाम में एक ऑपरेशन के दौरान मारा गया। इससे एक दिन पहले उसके आतंकी सहयोगी उमर निसार को भी कुलगाम में मार गिराया गया था।

पूरे ऑपरेशन में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच उच्च स्तर का तालमेल और समन्वय देखने को मिला। राष्ट्र, जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के वीर जवानों के साहस और शौर्य को सलाम करता है।'दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ टीम पर अटैक करने वाला आतंकी लतीफ अहमद भट ढेर हो चुका है। बुधवार को एक संयुक्त ऑपरेशन में जवानों ने यह कार्रवाई की।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे लेकर एक्स जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि कुलगाम मुठभेड़ में मारा गया आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का कमांडर मोहम्मद लतीफ भट कुलगाम के ख्रेवान का रहने वाला था। मुठभेड़ स्थल से मारे गए आतंकी का शव और एक हथियार भी बरामद किया गया है।

कश्मीर घाटी में आतंक का नया पर्याय बना टीआरएफ का स्वयंभू कमांडर लतीफ अहमद भट अपनी मौत को सामने देख जंंगलपोरा कुलगाम में एक मस्जिद में घुस गया, लेकिन सुरक्षाबलों ने पूरी सूझबूझ और संयम के साथ कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। उसे सरेंडर का भी मौका दिया गया।

सुरक्षाबलों ने वीडियो कॉल के जरिए भट से संपर्क किया और उससे हथियार डालने के लिए कहा। एक अधिकारी ने उसे सरेंडर करने के लिए मनाते हुए कहा, 'हम तुम्हारे साथ हैं।' लेकिन, भट ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और जवाब दिया, 'मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है। मैं बहुत खुश हूं।'

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षाबलों ने आतंकी लश्कर के मोस्ट वांटेड लतीफ को घेर लिया है। वह मस्जिद में छिपा बैठा है। सुरक्षाबल उसे सरेंडर का मौका दे रहे हैं। #JammuKashmir #KulgamEncounter https://t.co/H0cGct6jcl — Prince Sharma (@heyprincesharma) November 18, 2026 एक साल पहले ही आतंकी बना था लतीफ गौरतलब है कि है कि गत वर्ष नवंबर में आतंकी बनने वाला लतीफ अहमद भट 15 लाख का इनामी आतंकी था। वह बीते वर्ष नवंबर में आतंकी बना था। 12वीं पास लतीफ ने कॉलेज में भी दाखिला लिया था और कुछ समय बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसने कुछ समय तक पलंबर, इलैक्ट्रिशियन और बढ़ई के रूप में भी काम किया। लतीफ ने इस वर्ष जुलाई में अनंतनाग के लालचौक में एक पुलिसकर्मी की हत्या करने के अलावा कुलगाम मे छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों को भी मौत के घाट उतारा था।

उसके साथी उमर निसार को दो दिन पहले ही सुरक्षाबलों ने लारू में हुई मुठभेड़ में मार गिराया था जबकि वह स्वयं वहां से बच निकला था और जंगालपोरा पहुंचने में कामयाब रहा था। अखरन कुलगाम में सीआरपीएफ दल पर हुए हमले के बाद से ही सुरक्षाबलों ने लतीफ भट और उसके साथियों को पकड़ने के लिए एक सघन तलाशी अभियान चला रखा था। 500 से ज्यादा संदिग्ध तत्वों से पूछताछ इस अभियान के दौरान पुलिस ने 500 से ज्यादा संदिग्ध तत्वों से पूछताछ करने के बाद 20 लोगों केा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उसी दौरान लश्कर व टीआरएफ से जुढ़े तीन ओवरग्राउंड वर्कर भी कथित तौर पर चिह्नित किए गए। इसी दौरान लतीफ भट के कुछ संभावित ठिकानों का भी पता लगाया गया।

मस्जिद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षाबलों ने गोलीबारी रोक दी और उसे सरेंडर के लिए कहा। बताया जाता है कि वह आज ढाई बजे मस्जिद में दाखिल हुआ था। आतंकी के मस्जिद में दाखिल होने की सूचना मिलते ही सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्वयं और स्थानीय मौलवी के माध्यम से सरेंडर के लिए मनाने का प्रयास किया। लेकिन उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया।