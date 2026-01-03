ठिठुरन भरी सर्दी में कश्मीर में परेशानी बढ़ाएगी बिजली कटौती, केपीडीसीएल ने जारी किया शेड्यूल, जानिए पूरी डिटेल
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। केपीडीसीएल ने सूचित किया है कि 33 केवी के रखरखा व मरम्मत के कारण 04 जनवरी 2026 को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक दक्षिणी कशमीर के पुलवामा जिले के त्राल, देवर, पिंग्लिश, डाडसरा, चंद्रगाम, मंडूरा, खलील, बजवानी, नूरपोरा और आस-पास के इलाकों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
इसी तरह, नाउदल से 33 केवी त्राल-पहली लाइन की टैपलाइन का शटडाउन किया जाएगा, जिसके कारण 07 और 11 जनवरी 2026 को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक त्राल-I,पायिन, देवर, पिंग्लिश, चेवा, खलील, त्राल बाला, बजवानी और आस-पास के इलाकों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
इसी तरह, खुनमोह सिडको-I लाइन की 33 केवी बलहामा-ओल्ड टीसीआई टैपलाइन का शटडाउन किया जाएगा, जिसके कारण 04 जनवरी 2026 को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक वुयेन, बलहामा, मुनपोरा और आस-पास के इलाकों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
इसी तरह, 33 केवी पंपोर-सिडको लाइन और 33 केवी पंपोर-पंपोर लाइन का शटडाउन किया जाएगा, जिसके कारण 7 जनवरी 2026 को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक आईई ख्रेव और सीमेंट प्लांट, वुयेन, पंपोर-I और II, Iई वुयेन, नंबलाबल, द्रांगबल, खदेरमोह और आस-पास के इलाकों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
इसी तरह, 33 केवी हंदवाड़ा ओल्ड लाइन का शटडाउन किया जाएगा, जिसके कारण 04 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक चांगिमुल्ला, ज़चल्डारा, वाडीपोरा, अडूरा, हंगा, हरिल, लाच, बटागुंड और आस-पास के इलाकों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
इसी तरह, 33 केवी पट्टन अमरगढ़ पट्टन, पहलान, हमराय का शटडाउन रहेगा, जिसके कारण 06 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक ज़ंगम, नेहालपोरा, पट्टन, हमराय, पलहालान, अस्पताल, वानीगाम और आस-पास के इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।
