बांग्लादेश में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा पर गहरी चिंता, अवामी इतिहाद पार्टी ने की छात्रों की फौरन वापसी की मांग
अवामी इतिहाद पार्टी ने बांग्लादेश में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताई है और उनकी तत्काल वापसी की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता इनाम उन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अवामी इतिहाद पार्टी (एआईपी) के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने बांग्लादेश में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की और वहां व्याप्त अनिश्चितता और अशांति को देखते हुए उनकी फौरन वापसी की मांग की।
नबी ने कहा कि घाटी के हजारों छात्र उच्च शिक्षा, विशेषकर चिकित्सा क्षेत्र में, प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश के संस्थानों में नामांकित हैं। उन्होंने कहा कि बिगड़ती स्थिति, अस्थिरता की खबरें, आवागमन पर प्रतिबंध और छात्रों के बीच बढ़ते भय ने उनके परिवारों में गहरी चिंता पैदा कर दी है।
उन्होंने कहा, हमारे छात्रों की सुरक्षा और भलाई से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्हें घर से दूर एक अनिश्चित और अस्थिर स्थिति में फंसा हुआ नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थिति के बिगड़ने का इंतजार करना गैरजिम्मेदाराना होगा।
आपको बता दें कि अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP)कश्मीर का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जिसे इंजीनियर राशिद ने 2013 में स्थापित किया था। यह मुख्य रूप से घाटी के मुद्दों पर केंद्रित है, जो स्थानीय चुनावों में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को चुनौती देता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।