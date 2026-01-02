Language
    इस्लामी संगठन से तो कनेक्शन नहीं? हेलमेट पर फलस्तीनी झंडा लगाने वाले कश्मीरी क्रिकेटर के खिलाफ जांच के आदेश

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:17 PM (IST)

    खिलाड़ी- फरकान भट्ट, फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जम्मू। यहां चल रही एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता में कश्मीर के एक खिलाड़ी की ओर से अपने हेलमेट पर फलस्तीन के झंडे का स्टीकर लगाने पर विवाद हो गया। मैच के दौरान अन्य खिलाड़ियों ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई।

    मामला पुलिस तक पहुंचा और संबंधित खिलाड़ी और आयोजकों को बुलाकर पूछताछ की गई। इस बीच, जम्मू पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस पता लगा रही है कि संबंधित खिलाड़ी का किसी इस्लामी संगठन से कोई संपर्क तो नहीं है या वह किसी कट्टरवादी सोच से प्रभावित तो नहीं है।

    टूर्नामेंट में खेलते समय खिलाड़ी ने फलीस्तीन का झंडा लगाया

    पुलिस के अनुसार, कश्मीर के एक क्लब की ओर से जम्मू में केसी स्पोटर्स क्लब में जम्मू एंड कश्मीर चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट करवाई जा रही है। इस लीग की स्पांसर भी कश्मीर की एक सीमेंट कंपनी है। बुधवार शाम को जेके इलेवन किंग्स और जम्मू ट्रेल ब्लेजर्स के बीच मैच खेला जा रहा था।

    जेके इलेवन किंग्स टीम के खिलाड़ी फरकान भट्ट जब बल्लेबाजी करने उतरा तो उसने अपनी हेलमेट पर फलस्तीनी झंडे का स्टीकर लगाया था। मैदान पर मौजूद कुछ खिलाड़ियों ने जब देखा तो इस पर कड़ा एतराज जताया।

    इसके बाद मैच रुक गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए टीम प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया। इस मामले की शिकायत पुलिस ने भी की गई।

    खिलाड़ी से की गई पूछताछ

    इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए फरकान भट्ट और प्रतियोगिता के आयोजक जावेद भट्ट को दोमाना के पुलिस स्टेशन बुलाया गया। इस संबंध में एसपी-रूरल ब्रिजेश शर्मा ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। पता किया जा रहा है कि फरकान ने ऐसा क्यों किया और उसकी मंशा क्या थी।