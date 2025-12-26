मौसम का मजा लेने के लिए देश भर से कश्मीर पहुंच रहे पर्यटक, नए साल पर मौसमी आयोजनों का कैलेंडर जारी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में पर्यटन विशेषकर शीतकालीन र्पयटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन के निरंतर प्रयास जारी है और इसी क्रम में पर्यटन विभाग ने प्रमुख स्थलों पर नए साल और मौसमी आयोजनों से भरा शीतकालीन कैलेंडर जारी किया है। इसके साथ ही, घाटी में पर्यटकों का विश्वास फिर से जगाने और उनकी संख्या बनाए रखने के लिए एक व्यापक अखिल भारतीय प्रचार कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।



क्रिसमस कहवा उत्सव के अवसर पर बोलते हुए, कश्मीर के संयुक्त पर्यटन निदेशक वसीम राजा ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में पहलगाम आतंकी घटना से पर्यटन क्षेत्र को लगे झटके के बाद धीरे-धीरे हो रहे सुधार को मजबूत करने के लिए अगले तीन महीने महत्वपूर्ण होंगे।

देश भर में ट्रैवल मार्ट और रोड शो आयोजित किए जा रहे राजा ने कहा, नए साल और शीतकालीन मौसम के लिए गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और श्रीनगर सहित अन्य स्थलों पर कई बड़े आयोजन निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए देश भर में ट्रैवल मार्ट और रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं।

अगले तीन महीने गतिविधियों से भरे रहेंगे ताकि यह गति बनी रहे और दिन-प्रतिदिन बढ़ती रहे।”पर्यटन विभाग द्वारा जम्मू-कश्मीर होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन और कश्मीर हाउसबोट ओनर्स एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित क्रिसमस कहवा फेस्ट का उद्देश्य क्रिसमस और नए साल के दौरान उत्सव का माहौल बनाना और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना था।

आतिथ्य सत्कार घाटी का सबसे बड़ा आकर्षण घाटी की पारंपरिक गर्मजोशी पर प्रकाश डालते हुए राजा ने कहा कि आतिथ्य सत्कार घाटी का सबसे बड़ा आकर्षण है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य उत्सव का माहौल बनाना और पर्यटकों को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाना है। ज़ुबान से प्रचार सबसे अच्छा होता है, और कश्मीरी हमेशा से अपने आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। इधर पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इसका प्रभाव अभी से दिखाई दे रहा है।

पर्यटन क्षेत्र के एक हितधारक, वाहिद सलीम ने इस आयोजन को एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा, “पर्यटन के लिए अच्छी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, और ऐसी पहल पर्यटकों के साथ-साथ उन लोगों का भी विश्वास बहाल करने में मदद करती है जिनकी आजीविका पर्यटन पर निर्भर है।”