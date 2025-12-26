कश्मीर घाटी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत, करीब 4 लाख पर्यटकों ने की सोनमर्ग की सैर

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी की अर्थव्यवस्था में रीढ़ कहलाए जाने वाले पर्यटन उद्योग को पहलगाम में हुई आतंकी घटना से बेशक भारी धचका लगा लेकिन इसके बावजूद पर्यटकों का घाटी आना हुआ। हां अलबत्ता इस घटना के बाद पर्यटकों की संख्या में कमी आ गई अलबत्ता उन्होंने घाटी का रुख करना नही छोड़ा। इसकी मिसाल विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में इस वर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या से मिलती है जहां इस वर्ष जनवरी से नवंबर 2025 तक कुल 417,091 पर्यटक आए।

सोनमर्ग पर्यटन पुलिस चौकी के आंकड़ों के अनुसार, इस पर्यटन स्थल में पूरे वर्ष घरेलू, विदेशी और स्थानीय पर्यटकों का निरंतर आगमन रहा। एक नजर पर्यटक आंकड़ों पर आंकड़ों के अनुसार जनवरी में लगभग 55,934 पर्यटक आए, जिनमें 53,676 घरेलू पर्यटक, 1,114 विदेशी और 1,144 स्थानीय पर्यटक शामिल थे। फरवरी में पर्यटकों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई और कुल 57,186 पर्यटक आए जिनमें 55,114 घरेलू, 2,019 विदेशी और 1,565 स्थानीय पर्यटक शामिल थे।

मार्च में पर्यटकों की संख्या लगभग 63,000 तक पहुंच गई, जिनमें 59,084 घरेलू पर्यटक, 1,120 विदेशी और 2,749 स्थानीय पर्यटक शामिल थे। अप्रैल में साल भर में सबसे अधिक पर्यटक आए, जिनकी संख्या 72,722 से अधिक थी जिनमें 67,229 घरेलू, 1,434 विदेशी और 4,059 स्थानीय पर्यटक शामिल थे। हालांकि, मई में पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखी गई और केवल 21,573 पर्यटक ही आए जिनमें 17,083 घरेलू, 486 विदेशी और 4,004 स्थानीय पर्यटक शामिल थे।

सितंबर में कम हुई पर्यटकों की संख्या जून में यह संख्या फिर से बढ़ने लगी और इस बीच उस महीने में लगभग 48,139 हो गई जिनमें 33,692 घरेलू, 281 विदेशी और 14,166 स्थानीय पर्यटक शामिल थे। जुलाई में लगभग 39,605 पर्यटक आए जिनमें 25,281 घरेलू, 159 विदेशी और 14,165 स्थानीय पर्यटक शामिल थे।

अगस्त में पर्यटकों की संख्या घटकर लगभग 32,139 रह गई, जिनमें 12,124 घरेलू, 304 विदेशी और 19,711 स्थानीय पर्यटक शामिल थे। सितंबर में पर्यटकों की संख्या और घटकर लगभग 25,264 रह गई, जिनमें लगभग 6,945 घरेलू, 422 विदेशी और 17,897 स्थानीय पर्यटक शामिल थे।

अक्टूबर में लगभग 14,536 पर्यटक आए जिनमें 8,389 घरेलू, 391 विदेशी और 5,756 स्थानीय पर्यटक थे। नवंबर में पर्यटकों की संख्या 18,070 से कुछ अधिक रही, जिनमें 13,527 घरेलू, 459 विदेशी और 4,084 स्थानीय पर्यटक शामिल थे। नवंबर तक पर्यटकों का आगमन स्थिर रहा अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल में पर्यटकों की संख्या अपने चरम पर थी, जो वसंत ऋतु में पर्यटन की बढ़ती भीड़ के साथ मेल खाती है, जबकि गर्मियों के महीने भी स्थानीय और घरेलू यात्रियों के कारण व्यस्त रहे। शरद ऋतु में मौसमी मंदी के बावजूद, नवंबर तक पर्यटकों का आगमन स्थिर रहा।

सोनमर्ग व्यापार मंडल एसोसिएशन के अध्यक्ष फुरकान अहमद ने कहा, पर्यटन सोनमर्ग की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने होटलों, परिवहन कंपनियों और स्थानीय व्यापारियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे समग्र बाजार मजबूत हुआ है।

बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में हुई वृद्धि हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने स्कीइंग और आइस स्केटिंग जैसी साहसिक गतिविधियों सहित व्यापक व्यवस्थाएं की हैं।