न्यू ईयर पर उठा सकेंगे स्नोफॉल का लुत्फ, पर्यटकों का कश्मीर में जाना सबसे बेस्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। हालिया बर्फबारी के बाद से घाटी में मौसम के मिजाज शुष्क बने हुए हैं और 28 दिंबर तक मौसम के मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना जताई गई है। अलबत्ता नववर्ष पर घाटी को बर्फ की एक और सौगात मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर से क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते मौसम के मिजाज फिर से बिगड़ने तथा नव वर्ष के अवसर पर ताजा बर्फबारी की संभावना है।
विभाग के अनुसार, 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिसमें मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचे इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है। 2 से 5 जनवरी तक आसमान बादलों से ढका रहेगा।
विभाग के अनुसार मौजूदा संकेतों को देख,29 दिंसबर से सक्रिय होने वाले पश्चमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते श्रीनगर शहर सहित घाटी के मैदानी इलाकों में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हो सकती है। बता देते हैं कि मौजूदा सर्दियों के दौरान घाटी के उच्च पर्वतीय इलाकों में कई बार बर्फबारी हुई अलबत्ता श्रीनगर समेत अधिकांश मैदानी इलाकों में बर्फ ने अभी अपने दीदार नही कराए और लोग अभी एक दूसरे को नवशीन मुबारक नही कह पा रहे हैं।
21 दिसंबर से शुरू हुआ चिला-ए-कलां
बता दें कि 21 दिसंबर को शुरू हुए सर्दियों के सब से कठिन दौर कहलाने वाले 40 दिवसीय चिला-ए-कलां ने अपनी पारी के पहले दिन ही घाटी के ऊपरी इलाकों को बर्फ की चादर औढ़ा दी थी जबकि श्रीनगर समेत घाटी के निचले इलाकों को बारिश से सराबोर कर बीते लम्बे समय से चले आ रहे घाटी में रहने वाले शुष्क मौसम के दौर को समाप्त कर दिया था। हालिया बर्फबाी के बाद से घाटी में मौसम के मिजाज फिर से शुष्क बने हुए हैं। अलबत्ता इस कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
इधर इस बीच आज घाटी में मौसम शुष्क रहा। श्रीनगर समेत घाटी के अधिकांश इलाकों में आज दूसरे दिन भी सुबह से ही धूप छाई रही। अलबत्ता इस बीच न्यूनतम तापमान में आज एक बार फिर गिरावट देखने को मिली।
आज भी घाटी के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान -2.2,काजीगुंड में -1.8,पहलगाम में -4.4,कुपवाड़ा में -2.0,कुकरनाग में -0.7,गुलमर्ग में -5.4,पांपोर में -2.5,श्रीनगर एयपोर्ट पर -3.4,बड़गाम में -2.3,बाारमूला में -0.9,सोनमर्ग में -7.3 जबकि पुलवामा में न्यूनतम तापमान -3.8 डिग्री सेलसियस रिकार्ड किया गया। उधर लद्दाख भी भीषण ठंड की चपेट में है। लेह में न्यूनतम तापमान -10.2 जबकि करगिल में -9.8 डिग्री सेलसियस रिकार्ड किया गया।
