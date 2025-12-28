कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप... सोनमर्ग रहा सबसे ठंडा; बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर में जारी चिल्लेकलां के बीच कड़ाके की ठंड जारी है। शनिवार को भी शुष्क मौसम के बीच घाटी के अधिकांश इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में दिन में हल्की धूप रही, लेकिन न्यूनतम तापमान माइनस में रहा। बावजूद ठंड ने लोगों को बेहाल किए रखा। सोनमर्ग पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा क्षेत्र रहा।

किस जिले में कितना रहा तापमान मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री दर्ज किया। काजीगुंड में -2.8 डिग्री, पहलगाम में न्यूनतम तापमान - 4.8 डिग्री, कुपवाड़ा में - 3.8 डिग्री, कोकरनाग में -0.9, गुलमर्ग में -4.2, पंपोर में -4.5 ,श्रीनगर एयरपोर्ट पर -3.8 डिग्री, अवंतीपोरा में -3.2 डिग्री और बड़गाम में माइनस 2.7, अनंतनाग में - 3.6 डिग्री, बारामुला में - 2.5 डिग्री, बांडीपोरा में - 2.0 डिग्री, पुलवामा में - 4.3 शोपियां में - 4.7 डिग्री, कुलगाम में -1.9, गांदरबल में -1.8 डिग्री रहा। सोनमर्ग न्यूनतम तापमान -5.8 डिग्री के साथ घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा।