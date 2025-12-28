Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप... सोनमर्ग रहा सबसे ठंडा; बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:58 AM (IST)

    कश्मीर में चिल्लेकलां के बीच कड़ाके की ठंड जारी है, सोनमर्ग सबसे ठंडा स्थान रहा। श्रीनगर सहित अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे ...और पढ़ें

    Hero Image

    कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप... सोनमर्ग रहा सबसे ठंडा (File Photo)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर में जारी चिल्लेकलां के बीच कड़ाके की ठंड जारी है। शनिवार को भी शुष्क मौसम के बीच घाटी के अधिकांश इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में दिन में हल्की धूप रही, लेकिन न्यूनतम तापमान माइनस में रहा। बावजूद ठंड ने लोगों को बेहाल किए रखा। सोनमर्ग पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा क्षेत्र रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किस जिले में कितना रहा तापमान

    मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री दर्ज किया। काजीगुंड में -2.8 डिग्री, पहलगाम में न्यूनतम तापमान - 4.8 डिग्री, कुपवाड़ा में - 3.8 डिग्री, कोकरनाग में -0.9, गुलमर्ग में -4.2, पंपोर में -4.5 ,श्रीनगर एयरपोर्ट पर -3.8 डिग्री, अवंतीपोरा में -3.2 डिग्री और बड़गाम में माइनस 2.7, अनंतनाग में - 3.6 डिग्री, बारामुला में - 2.5 डिग्री, बांडीपोरा में - 2.0 डिग्री, पुलवामा में - 4.3 शोपियां में - 4.7 डिग्री, कुलगाम में -1.9, गांदरबल में -1.8 डिग्री रहा। सोनमर्ग न्यूनतम तापमान -5.8 डिग्री के साथ घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा।

    कारगिर में -9.2 डिग्री तापमान

    इससे एक दिन पहले यहां का तापमान शून्य से 4.7 डिग्री नीचे था। लेह में न्यूनतम तापमान -9.9 डिग्री और कारगिल में -9.2 डिग्री दर्ज किया। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलके घाटी में ताजा बर्फबारी व बारिश की संभावना जताई है। इसका प्रभाव दो जनवरी तक रहेगा। 31 व पहली जनवरी को उच्च पर्वतीय इलाकों के साथ निचले इलाकों में भी बर्फबारी कोने की संभावना जताई गई है।