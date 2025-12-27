कश्मीर की ठंड ने बढ़ाई हृदय रोगियों की चिंता, प्रतिदिन 25 से 30 मामले आ रहे सामने; विशेषज्ञों ने दी यह सलाह

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में चिल्लई कलां की पहली भीषण ठंड पड़ते ही, एसएमएचएस अस्पताल के कार्डियोलाजी विभाग के डाक्टरों ने हृदय संबंधी आपात स्थितियों में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इस अचानक हुई वृद्धि ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी है, जो इस गिरते तापमान और संवेदनशील रोगियों पर बढ़ते शारीरिक तनाव को मानते हैं।



अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डा. इरफान भट ने बताया कि घाटी में औसतन प्रतिदिन 25 से 30 दिल के दौरे के मामले सामने आते हैं, जिनमें से अधिकांश मरीज एसकेआईएमएस और एसएमएचएस अस्पतालों में भर्ती होते हैं।

उन्होंने बताया कि अत्यधिक ठंड से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है और हृदय पर काम का बोझ बढ़ जाता है, जिससे हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है, विशेष रूप से बुजुर्गों और उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कोरोनरी धमनी रोग जैसी पहले से मौजूद बीमारियों से पीड़ित लोगों में।

उन्होंने कहा, “चिल्लई कलां की शुरुआत के साथ ही अक्सर तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है और इस बार तो ऐसे मरीजों की संख्या विशेष रूप से चिंताजनक है। जीवन शैली में बदलाव व खराब खानपान मुख्य कारण डा. इरफान ने जोर दिया कि जीवनशैली में बदलाव और खराब खान-पान की आदतें दिल के दौरे की बढ़ती घटनाओं में प्रमुख योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा, जहां भी शहरीकरण, औद्योगीकरण और प्रदूषण में वृद्धि हुई है, वहां दिल के दौरे में भी उसी अनुपात में वृद्धि देखी गई है।

यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है, क्योंकि ये पर्यावरणीय और जीवनशैली कारक हृदय स्वास्थ्य पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में। उन्होंने कहा जंक व पैकेड फूड,र्चबी वाली खुराक भी इसके मुख्य कारणों में शामिल हैं। कैसे रहे सुरक्षित डाक्टरों ने लोगों को, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को, कठोर सर्दियों के मौसम के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है, जिसमें सुबह-सुबह ठंड के संपर्क में आने से बचना, निर्धारित दवाओं का सख्ती से पालन करना, घर के अंदर गर्माहट बनाए रखना और सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या असामान्य असुविधा होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेना शामिल है।

उन्होंने जनता से चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज़ न करने का आग्रह किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि घाटी में भीषण सर्दियों के महीनों में समय पर इलाज जीवनरक्षक साबित हो सकता है। एसकेआईएमएस के एक अन्य हृदय रोग विशेषज्ञ ने कहा कि हृदय स्वास्थ्य पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि 45 वर्ष से कम आयु के बड़ी संख्या में मरीज़ अब हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं।