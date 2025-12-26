पहलगाम और सोनमर्ग में कड़ाके की ठंड.... स्नोफॉल का लुत्फ उठाने कश्मीर पहुंच रहे पर्यटक, नए साल पर पड़ेगी बर्फ
कश्मीर में शीतलहर के चलते सर्दी बढ़ गई है। चिल्ले कलां के साथ अधिकांश जिलों में रात का पारा शून्य से नीचे चला गया है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर में शीतलहर के बीच सर्दी में वृद्धि हुई है। चिल्ले कलां के साथ यहां अधिकांश जिलों में रात का पारा शून्य डिग्री से नीचे चला गया है। विश्व विख्यात स्की रिजार्ट गुलमर्ग के साथ पहलगाम और सोनमर्ग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
यहां बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जम्मू समेत संभाग के अन्य हिस्सों में वीरवार को दिनभर धूप खिली रही। लेकिन कई हिस्सों में तड़के और रात को कोहरा छा रहा है।
वहीं, पर्यटन स्थलों पर नए साल के जश्न और पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार नववर्ष पर 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच कई हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं।
इसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। बर्फबारी की सूरत में यात्रियों और पर्यटकों को यातायात व प्रशासन की एडवाइजरी के तहत सफर करने की सलाह दी गई है। घाटी के सभी जिलों में रात के तापमान में गिरावट आई है।
हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद गुलमर्ग, सोनमर्ग सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ पहुंच रही है। राजधानी श्रीनगर में दिन का तापमान सामान्य से 4.0 डिग्री चढ़कर 13.0, पहलगाम में 9.0 और गुलमर्ग में 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में अधिकतम तापमान 20.8 और न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
