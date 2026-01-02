कश्मीर रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट, इस तारीख को जारी हो सकते हैं 10वीं के नतीजे, शिक्षा मंत्री इंट्टू ने की घोषणा

इटू ने कहा, 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद 11वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, फिलहाल हमने पहले 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया है, उसके बाद अन्य कक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा कि 10वीं की परीक्षा का परिणाम जनवरी के दूसरे सप्ताह में घोषित करेगा।

आपको बता दें कि घाटी में 3 नवंबर से शुरू हुई 10वीं कक्षा की वार्षिक नियमित परीक्षा में 94,000 से अधिक छात्र उपस्थित हुए थे। बोर्ड ने घाटी में 994 परीक्षा केंद्र स्थापित किए थे।

इस कक्षा की वार्षिक नियमित परीक्षा के लिए नामांकित 68,804 छात्र कश्मीर मंडल के दस जिलों से और 25,224 छात्र जम्मू मंडल के शीतकालीन क्षेत्र के आठ जिलों से हैं।

इसके अलावा, बोर्ड ने यह भी बताया कि कारगिल जिले से कम से कम 660 और लेह जिले से 95 छात्रों ने भी परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था।

इससे पहले, सचिव ने बताया था कि लगभग 95,000 छात्रों ने 10वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने के लिए पंजीकरण कराया था और बोर्ड ने उनके लिए 994 परीक्षा केंद्र बनाए थे।