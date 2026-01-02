Language
    जम्मू-कश्मीर बिजली निगम कर्मचारियों को चेतावनी, घाटा 40 प्रतिशत से अधिक होने पर अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:29 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में बिजली विभाग ने 40% से अधिक ATC घाटे वाले डिवीजनों और फीडरों के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। संशोधित लोड कटौत ...और पढ़ें

    Hero Image

    अधिकारियों या कर्मचारियों के वेतन में 50 प्रतिशत की कटौती की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारी सतर्क हो जाएं। क्योंकि पीडीडी ने जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल को उन डिवीजनों और फीडरों के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है, जहां कुल घाटा 40 प्रतिशत से अधिक है।

    इसके अलावा, विभाग ने संशोधित लोड कटौती योजना (एलसीपी) जारी की है, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक एटीसी घाटा वाले क्षेत्रों और 15 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच एटीसी घाटा वाले क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त घंटों की बिजली कटौती का प्रावधान है।

    पीडीडी ने आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि बिलिंग वसूली में सुधार लाने और एटीसी घाटे को कम करने के लिए ये उपाय किए जा रहे हैं।लोड कटौती योजना में संशोधन की जानकारी देते हुए, पीडीडी ने कहा कि मौजूदा योजना में संशोधन करके उन फीडरों पर बिजली कटौती नहीं की जाएगी जिनमें एटीसी हानि 15 प्रतिशत से कम है।

    एटीसी हानि 15 प्रतिशत से कम होने पर नहीं होगी कटौती

    कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजनों के लिए, 15 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच एटीसी हानि वाले फीडरों पर वर्तमान में निर्धारित दो घंटे की कटौती के बजाय तीन घंटे की बिजली कटौती की जाएगी, और 40 प्रतिशत से अधिक एटीसी हानि वाले फीडरों पर वर्तमान में निर्धारित चार घंटे की कटौती के बजाय छह घंटे की बिजली कटौती की जाएगी। जेकेपीसीएल. जनवरी 2026 से मार्च 2026 की अवधि के लिए बिजली खरीद बिल को कम करने के लिए अन्य राज्यों के साथ अतिरिक्त बैंकिंग व्यवस्था करने सहित अन्य विकल्पों पर विचार करेगी।

    बेहतर प्रदर्शन न करने वाले अधिकारियों को जारी करें नोटिस

    कम प्रदर्शन करने वाले प्रभागों और उप-प्रभागों की जवाबदेही के तहत, डिसकाम (जे.पी.डी.सी.एल. और के.पी.डी.एल.) को उन सभी प्रभागों, उप-प्रभागों और फीडरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है जिनका प्रदर्शन कम पाया गया है, यानी जहां एटीसी घाटा 40 प्रतिशत से अधिक है, और इसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को दी जानी चाहिए। इसके अलावा, ऐसे प्रभागों, उप-प्रभागों या फीडरों के संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों के वेतन में 50 प्रतिशत की कटौती की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

    100 प्रतिशत बिल वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए कदम

    पीडीडी ने कहा, साथ ही, बिलिंग दक्षता को 90 प्रतिशत तक बढ़ाने और मीटर वाले और बिना मीटर वाले दोनों बिजली उपभोक्ताओं के बीच 100 प्रतिशत बिल वितरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिलिंग की निगरानी के संबंध में, जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल डिस्काम्स को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों के माध्यम से बिल की गई ऊर्जा (एमयू में) का उचित हिसाब रखने और 31 जनवरी, 2026 को या उससे पहले सभी उच्च-बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

    लोड समझौते को मौके पर ही संशोधित किया जाएगा

    जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल इनपुट ऊर्जा के सापेक्ष फीडर-वार एटीसी हानियों को सत्यापित करने के लिए समर्पित टीमें गठित करेंगे और उन डिवीजनों, उप-डिवीजनों या फीडरों का विवरण प्रदान करेंगे जहां एटीसी हानियां 40 प्रतिशत से अधिक हैं।”

    इसके अलावा, डिस्काम्स को वीडियो रिकार्डिंग को साक्ष्य के रूप में उपयोग करके गैर-मीटर वाले क्षेत्रों में लोड समझौतों को सत्यापित करने के लिए टीमें गठित करने का निर्देश दिया गया है। यदि यह पाया जाता है कि लोड समझौते के तहत अनुमत से अधिक विद्युत उपकरण उपयोग में हैं, तो उपकरण जब्त करने की प्रथा से बचा जाएगा, और इसके बजाय लोड समझौते को मौके पर ही संशोधित किया जाएगा।