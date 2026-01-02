Language
    ऑनलाइन-डिजिटल प्लेटफार्म पर जरा सी चूक पड़ सकती है भारी, साइबर पुलिस ने सतर्क रहने की दी सलाह

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:17 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस और साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने नववर्ष और छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि त्योहारों ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुरक्षित रहने के लिए ओटीपी साझा न करने और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। नववर्ष के उत्साहित आगमन के बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस और साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से ऑनलाइन सतर्क रहने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान डिजिटल धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ जाती हैं।

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोशियल मीडिया एक्स पर प्रकाशित नए साल के एक संदेश में नागरिकों से एक सरल लेकिन प्रभावी डिजिटल सुरक्षा मंत्र अपनाने का आह्वान किया है। फिर लिंक पर क्लिक करने, संदेशों का जवाब देने या आनलाइन भुगतान करने से पहले इन मंत्रों का प्रयोग करने की अपील की है।

    त्योहारों और छुट्टियों के दौरान आनलाइन गतिविधियों में भारी वृद्धि देखी जाती है, जिनमें खरीदारी, डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। साइबर अपराधी इस भीड़ और उपयोगकर्ताओं की कम सतर्कता का फायदा उठाते हैं,” एक वरिष्ठ साइबर पुलिस अधिकारी ने कहा, कुछ सेकंड की सावधानी वित्तीय नुकसान और मानसिक परेशानी से बचा सकती है।

    इस तरह से अपने जाल में फंसा रहे धोखेबाज

    साइबर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जालसाज आमतौर पर दुर्भावनापूर्ण लिंक वाले फर्जी नव वर्ष की शुभकामना संदेश, पुरस्कार या धनवापसी का वादा करने वाले फ़िशिंग ईमेल, धोखाधड़ी वाले भुगतान अनुरोध और बैंकों, कूरियर सेवाओं या सरकारी अधिकारियों के रूप में पहचान बताकर किए गए फर्जी काल प्रसारित करते हैं।

    लोगों को अक्सर ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि उन्होंने नए साल का उपहार जीता है या उन्हें तुरंत अपने बैंक विवरण अपडेट करने की आवश्यकता है। ये धोखे के आम तरीके हैं,”l “नागरिकों को कभी भी ओटीपी, पिन या व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना चाहिए, चाहे काल करने वाला या संदेश भेजने वाला कितना भी विश्वसनीय क्यों न लगे।

    मोबाइल फोन और एप्लिकेशन को नियमित रूप से अपडेट करने की दी सलाह

    बुनियादी साइबर सुरक्षा उपायों की सलाह देते हुए, अधिकारियों ने लोगों से लिंक और भुगतान अनुरोधों की प्रामाणिकता की जांच करने, अज्ञात अटैचमेंट डाउनलोड करने से बचने, मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करने और बैंकिंग और सोशल मीडिया खातों पर दो-कारक प्रमाणीकरण सक्षम करने का आग्रह किया। साइबर सुरक्षा में खामियों से बचने के लिए मोबाइल फोन और एप्लिकेशन को नियमित रूप से अपडेट करने की भी सलाह दी गई।

    पुलिस ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए या निकटतम साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करना चाहिए।