कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, शोपियां में PSA के तहत हिरासत में लिए गए तीन OGW, जम्मू कोट भलवाल जेल भेजा
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां में पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत तीन कथित ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को हिरासत में लिया है। ये लोग राज्य की सुरक्षा क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां में तीन कथित ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि उनकी यह कार्रवाई जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की लगातार कोशिशों का हिस्सा है।
हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान ओवैस अहमद लोन निवासी सेडो, माशूक अहमद शाह निवासी शाहलाटू और सबजार अहमद गनी निवासी चेक चोलैंड के तौर पर हुई है। ये सभी शोपियां के रहने वाले हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ये लोग बार-बार राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल पाए गए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)के तहत उनके खिलाफ कई बार कार्रवाई की गई। उसके बाद भी ये तीनों कथित तौर पर गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल रहे।
जब पुलिस को यह आशंका हुई कि उनकी इन गतिविधियां से शांति और जन सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है तो उनके खिलाफ यह कानूनी कार्रवाई की गई।
सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, शोपियां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हिरासत के आदेश लिए गए। इसके बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया और जम्मू की सेंट्रल जेल कोट भलवाल में शिफ्ट कर दिया गया।
