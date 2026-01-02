जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा, अनंतनाग हत्या मामले में तीन महिला आरोपियों को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने अनंतनाग के लारनू क्षेत्र में चरागाह भूमि को लेकर हुए हिंसक संघर्ष से जुड़े एक हत्या मामले में आरोपी तीन महिलाओं को जमानत दे दी है। 29 दिसंबर, 2025 को दिए गए विस्तृत फैसले में, न्यायमूर्ति राहुल भारती ने कोकरनाग के चेरी पंजगाम की निवासी सलीमा, रेशमा और रुबीना द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। ये तीनों महिलाएं अली मोहम्मद डार की मौत के सिलसिले में दर्ज चौदह आरोपियों में शामिल हैं। अली मोहम्मद डार की मौत 19 जुलाई, 2023 को कथित तौर पर हुए हमले में लगी चोटों के कारण हुई थी।



यह मामला मृतक के पुत्र गुलाम मोहिउद्दीन डार की शिकायत पर लरनू पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 21/2023 से शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दो पड़ोसी परिवारों के बीच चरागाह भूमि पर मवेशी शेड के निर्माण को लेकर विवाद हुआ था।

पुलिस ने चौदह आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया आरोपपत्र शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसी रात, लाठियों से लैस आरोपियों के एक समूह ने जबरन शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और अली मोहम्मद डार पर हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गए। तेरह दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई।जांच के बाद पुलिस ने चौदह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जिनमें से नौ उस समय हिरासत में थे।

तीनों महिला याचिकाकर्ताओं को जनवरी और मई 2024 में गिरफ्तार किया गया था और वे विचाराधीन कैदी के रूप में न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी जमानत याचिकाएं पहले अनंतनाग के प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा अक्टूबर और नवंबर 2024 में इस आधार पर खारिज कर दी गई थीं कि मुकदमे की वर्तमान स्थिति में उनकी रिहाई उचित नहीं थी।

एफआईआर और आरोपपत्र में लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे उस तर्क को दरकिनार करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(1) के प्रावधान की अनदेखी की थी, जिसमें विशेष रूप से अदालतों को गैर-जमानती अपराधों में भी महिला आरोपियों के लिए जमानत पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति ने कहा कि यद्यपि प्रावधान जमानत को अधिकार के रूप में अनिवार्य नहीं बनाता है, लेकिन यह अदालतों को महिलाओं से जुड़े मामलों में सार्थक रूप से अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य करता है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि एफआईआर और आरोपपत्र में लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे और इनमें आरोपी महिलाओं की विशिष्ट भूमिकाएं, विशेष रूप से घातक चोटों के संबंध में, स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई थीं। न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि कथित अपराध का हथियार लाठी था और हमले में आरोपी महिलाओं की सटीक संलिप्तता स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई थी।