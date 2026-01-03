तीन साल बाद कश्मीर से पकड़ी गई तमन्ना, देशभर में कूरियर के जरिए चल रही थी चरस-गांजा की तस्करी का नेटवर्क

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने तीन साल से फरार तमन्ना अशरफ को शुक्रवार काे उसके एक ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। तमन्ना कूरियर सेवाओं का दुरूपयोग करते हुए पूरे देश में अवैध नशीले पदार्थाें की तस्करी का एक नेटवर्क चला रही थी।

श्रीनगर के बटमालू की रहने वाली तमन्ना अशरफ मुंबई समेत देश के विभिन्न भागों में कश्मीर से चरस-गांजा की तस्करी करती थी। वह पुलिस व अन्य एजेंसियों से बचने के लिए कूरियर सेवाओं के माध्यम से नशीले पदार्थ को देश के विभिन्न भागों में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों और ग्राहकों तक पहुंचाती थी।

वर्ष 2022 में पुलिस ने उसके द्वारा कूरियर के जरिए मुंबई भेजी जा रही सात किलो चरस की एक खेप को जम्मू में पकड़ लिया। पुलिस ने जब छानबीन शुरु की तो पता चला कि यह खेप उसी नेटवर्क से जुड़ी है, जिसके बारे में सूचना मिलती थी, लेकिन कोई दूसरी जानकारी नहीं मिल पा रही थी।

वर्ष 2022 से फरार चल रही थी तमन्ना पुलिस तमन्ना अशरफ तक पहुंच पाती, उससे पहले ही वह फरार हो गई। उसके खिलाफ देश के अन्य भागों में भी अवैध नशीले पदार्थाें की तस्करी के मामले दर्ज हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि तमन्ना अशरफ को पकड़ने के लिए पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स लगातार प्रयास कर रही थी। उसके सभी संभावित ठिकानों पर सूचना मिलते ही दबिश दी जा रही थी। उसके करीबियों पर भी निगाह रखी जा रही थी।