पिछले दो वर्षों में श्रीनगर-जम्मू हाइवे पर 2300 सड़क दुर्घटनाओं में 340 से अधिक लोगों ने गंवाई जान

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पिछले दो वर्षों में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 2,300 सड़क दुर्घटनाओं में 340 से अधिक लोगों की जान चली गई। राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राजा आदिल हामिद गनई ने यह खुलासा किया।

उन्होंने कहा, 2025 में राजमार्ग पर 1,056 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 170 लोगों की जान गई। तुलनात्मक रूप से, 2024 में 1,300 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 173 लोगों की मौत हुई। वर्ष के दौरान कुल 88,700 चालान जारी किए गए 2025 के आंकड़ों को साझा करते हुए, एसएसपी ने बताया कि वर्ष के दौरान कुल 88,700 चालान जारी किए गए, जिन पर 10.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से लगभग 3 करोड़ रुपये वसूल किए गए। वैध दस्तावेजों के बिना 497 वाहन जब्त किए गए, जबकि आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पांच एफआईआर दर्ज की गईं।



उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए पूरे वर्ष विशेष अभियान चलाए गए। उन्होंने कहा, राजमार्ग क्षेत्र में कुल 153 विशेष अभियान चलाए गए, जिनमें मुख्य रूप से प्रेशर हार्न का उपयोग, ओवरलोडिंग और सीट बेल्ट का उपयोग न करने जैसे स्पष्ट उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

यह वर्ष राजमार्ग पर यातायात प्रबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ वर्ष 2025 में यातायात पुलिस के सामने आई चुनौतियों का जिक्र करते हुए एसएसपी ने कहा, यह वर्ष राजमार्ग पर यातायात प्रबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, खासकर भारी मानसूनी बारिश के कारण रामबन और उधमपुर सहित कई स्थानों पर व्यापक क्षति हुई।

उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुगम आवाजाही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध कर्मियों को तैनात किया गया था। उन्होंने कहा, स्थिति में सुधार होने के बाद, यातायात पुलिस टीमों ने नए जोश के साथ प्रवर्तन कार्य फिर से शुरू कर दिया।

नियमों का कड़ाई से पालन करने से राजमार्ग पर सुरक्षा और भी बढ़ेगी एसपी ने कहा कि यातायात पुलिस के साथ जनता का सहयोग बढ़ा है और इस बात पर जोर दिया कि यात्रियों द्वारा नियमों का कड़ाई से पालन करने से राजमार्ग पर सुरक्षा और भी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि रामबन और बनिहाल के बीच 25 किलोमीटर का मार्ग वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्य के कारण एक लेन का है।