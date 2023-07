Jammu Kashmir Weather: भीषण गर्मी की चपेट में घाटी, नहीं मिल रही लोगों को राहत; जानें मौसम का पूरा अपडेट

जम्मू-कश्मीर पश्चिमी विक्षोभ अभी तक अच्छे से सक्रिय नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले तक जहां रुक-रुककर बारिश का क्रम जारी था। वहीं अब दो दिनों से घाटी भीषण गर्मी की चपेट में है। लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। अगल चार दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक घाटी में अभी मौसम शुष्क बना रहेगा।

भीषण गर्मी की चपेट में घाटी, नहीं मिल रही लोगों को राहत; जानें मौसम का पूरा अपडेट

श्रीनगर, जागरण संवाददाता। घाटी में शुष्क मौसम के बीच झुलसती गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। लोग रविवार को भी शुष्क मौसम और चिलचिलाचती धूप से बेहला रहे। अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच मौमस विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी घाटी में मौसम का मिजाज शुष्क बने रहने और भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना जताई है। गौरतलब है कि बीते दो दिनों में भीषण गर्मी का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। रविवार को भी घाटी भीषण गर्मी की चपेट में रही। अधिकांश स्थानों पर तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। कहां-कितना रहा तापमान वहीं मौसम विभाग के अनुसार, श्रीनगर में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर 32.2 व न्यूनतम 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी के साथ, काजीगुंड में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर 31.0 और न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पहलगाम में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर 26.2 और न्यूनतम 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कुपवाड़ा में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर 31.4 व न्यूनतम 15.9 डिग्री सेल्सियस रहा। कुकरनाग में अधिकतम तापमान सामान्य से 16.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर 30.5 व न्यूनतम 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि गुलमर्ग में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस ऊपर 23.5 व न्यूनतम 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

Edited By: Rajat Mourya