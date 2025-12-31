Photos: जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से गुलमर्ग और सोनमर्ग में रौनक, नए साल पर सैलानियों के खिले चेहरे

जागरण संवाददाता, श्रीनगर/जम्मू। प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मंगलवार की दोपहर कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। पर्यटन स्थलों पर सफेद चादर बिछने से नए साल पर सैलानियों के साथ स्थानीय पर्यटन उद्योग के चेहरे खिले हैं।

संभावित बर्फबारी के कारण किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग, श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी, बांदीपोरा-गुरेज तथा कुपवाड़ा-करनाह मार्ग पर एहतियातन यातायात बंद कर दिया गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 31 दिसंबर और एक जनवरी को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं।

जम्मू समेत कई हिस्सों में कोहरा रहेगा। कश्मीर के विश्व विख्यात स्की रिजार्ट गुलमर्ग के अलावा सोनमर्ग, गुरेज, तुलैल, राजदानपास, कुपवाड़ा के माछिल समेत अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है।

गुलमर्ग में दिन का पारा 1.5 और न्यूनतम - 1.6 डिग्री रहा। इसी तरह पहलगाम में भी अधिकतम तापमान 9.0 और श्रीनगर में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जम्मू में अधिकतम तापमान 19.4 और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। पहलगाम में न्यूनतम तापमान - 1.2, श्रीनगर में 1.0, भद्रवाह में 3.8, बनिहाल में 5.0, बटोत में 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

यात्रियों को राहत, विशेष ट्रेन अब पांच तक चलेगी

यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने विशेष आरक्षित ट्रेन संख्या 04082/04081 के संचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।

अब यह ट्रेन पांच जनवरी तक चलेगी। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के लिए चलाई जा रही 04081 ट्रेन 31 दिसंबर के बजाय चार जनवरी 2026 तक चलेगी। ट्रेन संख्या 04082 एक जनवरी के बजाय पांच जनवरी तक होगा।