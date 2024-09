जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। 90 में से 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इसके लिए उन्होंने 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए है। कांग्रेस अब 26 सीटों पर और उम्मीदवार घोषित करेगी। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कान्फ्रेंस ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

