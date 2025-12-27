Jammu Kashmir Weather: नए साल पर पर्यटकों को मिलेगा स्नोफॉल का तोहफा, पहलगाम-गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। नए साल पर देश दुनिया के सैलानियों को जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का इंतजार है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की अगर भविष्यवाणी सही हुई तो नव वर्ष पर बर्फबारी का तोहफा मिलेगा। विभाग के अनुसार 30 दिसंबर से मौसम में बदलाव आएगा और इस अवधि से एक दिसंबर तक कुछ हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं।
बर्फबारी की सूरत में शीतलहर बढ़ेगी। लेह, कारगिल, पहलगाम और गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहा। घाटी के पारे में उतार चढ़ाव जारी है। कश्मीर में शुक्रवार को दिनभर मौसम खुला रहा, लेकिन शीतलहर भी जारी रही।
कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में दिन और रात का तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। राजधानी श्रीनगर में अधिकतम तापमान 12.7, पहलगाम में 9.4 और गुलमर्ग में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में भी मौसम साफ रहा। लेकिन तड़के और रात को कुछ हिस्सों में कोहरा छा रहा है। यहां दिन का पारा 20.2 और न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस रहा। कटड़ा में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री रहा। कठोर सर्दी वाले चिल्लेकलां में अभी पर्वतीय क्षेत्रों में छह से डेढ़ फीट बर्फ गिरी है।
