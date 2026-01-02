लद्दाख में बड़ा फेरबदल, IPS मुकेश सिंह बने केंद्र शासित प्रदेश के नए DGP

जागरण संवाददाता, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल सामने आया है। केंद्र के आदेशानुसार शुक्रवार को आईपीएस मुकेश सिंह को लद्दाख का डीजीपी नियुक्त किया गया है। अब उनकी हाथ में लद्दाख की कमान होगी। केंद्र के आदेशानुसार एजीएमयूटी कैडर की नियुक्तियों के तहत यह फैसला लिया गया है।

