    लद्दाख में बड़ा फेरबदल, IPS मुकेश सिंह बने केंद्र शासित प्रदेश के नए DGP

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:38 PM (IST)

    आईपीएस मुकेश सिंह को लद्दाख का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण फेरबदल के साथ मुकेश सिंह अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ...और पढ़ें

    IPS मुकेश सिंह बने लद्दाख के नए DGP। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल सामने आया है। केंद्र के आदेशानुसार शुक्रवार को आईपीएस मुकेश सिंह को लद्दाख का डीजीपी नियुक्त किया गया है। अब उनकी हाथ में लद्दाख की कमान होगी। केंद्र के आदेशानुसार एजीएमयूटी कैडर की नियुक्तियों के तहत यह फैसला लिया गया है।

